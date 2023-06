Mireasa, sezon 7. Ce a făcut Roberto la scurt timp de la eliminarea din competiție. Cu ce alt fost concurent s-a întâlnit

Roberto și-a ținut la curent susținătorii cu activitățile pe care le-a făcut după ce a părăsit casa Miresa, ca urmare a cursei de eliminare, unde nepotul doamnei Livia a obținut cel mai mare procent. Tânărul a avut parte de mai multe ieșiri în oraș, iar printre activitățile sale de după terminarea parcursului său în show-ul matrimonial s-a numărat o întâlnire cu Zain.

Roberto și Zain au fost prieteni în casa Mireasa, iar bunica Livia i-a susținut pe amândoi, fiind „mama adoptivă” a lui Zain.

Roberto și Zain s-au întâlnit la scurt timp după ce nepotul doamnei Livia a părăsit sezonul 7 Mireasa

Susținătorii au fost încântați să vadă că cei doi au reluat legătura imediat cum Roberto a părsăit casa Mireasa.

Zain a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare alături de Roberto, iar nepotul doamnei Livia a distribuit și el imaginea pe contul său. Cei doi s-au fotografiat zâmbind, semn că s-au bucurat de revedere.

Roberto a fost concurent în sezonul 7 Mireasa și a avut un parcurs lung. Tânărul a intrat în competiție încă de la începutul acesteia, din ianuarie 2023. Din păcate, norocul în dragoste nu i-a surâs și, deși a încercat să aibă parte de cunoașteri cu Denisa, Giulia și Iuliana, niciuna dintre ele nu s-a soldat cu o relație. Totuși, Roberto a legat prietenii în cadrul sezonului 7 Mireasa. La plecarea din casa Mireasa atât Roberto cât și doamna Livia au fost triști.

Cine este Roberto de la Mireasa sezon 7

Roberto Covaci are 23 de ani, 1,82 înălțime și 85 de kilograme. Hobby-urile lui sunt gătitul și muzica. A practicat polo până la 18 ani, a terminat liceul în Scoția.

„Când să intru la Universitate m-am întors în Romînia pentru o fată. De la 19 ani am avut mai multe job-uri: ospătar, șofer, livrator, instructor de înot, am muncit în restaurante”.

„Tatăl meu biologic s-a despărțit de mama când aveam un an. Până la 17 ani am crescut cu mama. Tatăl meu biologic a contribuit la creșterea mea 2 ani, apoi n-am mai știut nimic de el. Tatăl vitreg este tatăl care m-a crescut”, a povestit Roberto Covaci de la Mireasa, sezon 7.

„Până la această vârstă am iubit sincer o dată, dar m-am îndrăgostit de două ori. Știu că am fost înțșelat de fosta iubită. Am prins-o în timp ce mă înșela. Am simțit durere, ură și amăgire. Următoarea mea relație a fost la 19 ani cu o fată cu 10 ani mai mare decât mine”, a mai spus concurentul sezonului 7 Mireasa.

Fosta iubită avea un copil de 5 ani.

„Spre sfârșitul relației a fost o relație toxică. Noi stăteam mai mult din obligație, monotonie. Am iubit-o foarte mult, dar ultima perioadă a relației a fost ceva rău. Ea mi-a spus că este gravidă când avea 3 luni de sarcină. Am stat cu ea până a făcut 8 luni de sarcină, mi-a spus că copilul o să spună tată la cine merită. Nu a trecut copilul pe numele meu. I-am spus să facem un test de paternitate, nu a vrut și așa a rămas acest copil fără tată în ceritificat”, a povestit Roberto Covaci la Mireasa.