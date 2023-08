Mireasa, sezon 7. Ce au făcut Mihai și Hatice în Brăila, orașul natal al tinerei. Cum au fost surprinși foștii concurenți

La mai bine de o lună de la Finala szonului 7 Mireasa, Mihai și Hatice au mers la Brăila, acasă la tânără.

Hatice și Mihai au petrecut timp în Brăila, orașul natal al tinerei. Cei doi s-au limbat pe faleza orașului și s-au fotografiat în ipostaze tandre. Cei doi proaspăt căsătoriți au publicat mai multe fotografii din Brăila, spre încântarea celor care i-au susținut de-a lungul participării lor în sezonul 7 Mireasa.

Mihai și Hatice, surprinși în ipostaze tandre, în Brăila

Înainte de a începe o relație cu Hatice, Mihai a invocat tot felul de motive pentru a se feri de iubire, ba chiar a precizat că nu i-ar plăcea orașul de proveniență al fetei, însă tânărul a recunoscut că, de fapt, toate acele motive le-a spus de teamă să nu se îndrăgosteacă. După ce s-a lăsat dus de sentimente, Mihai a îndrăgit toate caracteristicile soției sale, dar mai ales puterea de care a dat dovadă.

În una dintre fotografiile făcute în Brăila, Mihai și Hatice apar îmbrățișați, iar fata își sărută soțul pe frunte.

Hatice și Mihai s-au bucurat în Brăila și de festivitatea de Ziua Marinei.

De curând, Mihai și Hatice au împlinit o lună de căsnicie și și-au tranmsi mesaje frumoase:

„10.07.2023 una din cele mai frumoase zile din viața mea și a ta, sunt sigur ! Am trăit momente și momente … plăcute și neplăcute dar mereu am rămas unul lângă altul indiferent de situație… am fost și suntem uniți, suntem puternici iar asta se datorează iubirii noastre! Ne-am ridicat reciproc în momentele grele... vreau să știi ca voi fi lângă tine indiferent de orice! Ești dragostea vieții mele și așa vei rămâne! Te iubesc mult și vreau să îți spun că ….. ești un înger trimis de Dumnezeu ... și pentru asta îți Multumesc, DOAMNE ! Ești femeia mea puternică, luptătoare , grijulie , iubitoare .. si as putea continua ore întregi.. Te iubesc, bebe! La multi ani si la cat mai multi ani impreuna! Astazi facem o luna... dar nu orice luna … este o luna de căsnicie ! Sunt mandru de noi , sunt mandru de tot ce am clădit în aceste luni de relatie si de căsnicie. Soția mea te iubește soțul tau mult!”, i-a spus Mihai lui Hatice.

Hatice și Mihai au spus ”DA”. Ce jurăminte și-au făcut înainte să devină familia Grosu

Mihai și Hatice s-au căsătorit civil în Finala Mireasa de pe 10 iulie 2023.

Mihai: ”Iubire, aș vrea să-ți spun că te iubesc și că-ți mulțumesc pentru tot. Ești persoana lângă care vreau să fiu pentru tot restul vieții, pentru asta te iubesc și te respect. Vreau să fim unul lângă altul în orice decizie luăm de acum încolo. Aș vrea să știi că te iubesc mult și o fac din tot sufletul. Lângă tine nu mi-e frică de nimic și nici de ceea ce ar urma”

Hatice: ”Dragul meu, încep prin a îți mulțumi pentru femeia care am devenit lângă tine. Ești atât de iubitor, grijuliu, respectuos. Te-aș ruga să nu te schimbi niciodată. Dacă vor exista neînțelegeri, te rog să comunicăm ca până acum. La noi este cheia pentru a fi fericiți pentru o viața întreagă”.

Mihai și Hatice au avut parte și de o logodnă specială. Fata a spus „Da”, după un salt cu parașuta.