Mireasa, sezon 7. Cum a răspuns Denisa, întrebată dacă formează un cuplu cu Zain

După ce a ieșit din competiția Mireasa Zain a avut mai multe întâlniri cu Denisa. Întrebată dacă acum formează un cuplu cu fostul concurent, tânăra a răspuns negativ.

După ce Zain a părăsit competiția Mireasa, acesta a avut parte de interacțiuni cu alți foțti concurenți ai sezonului 7. Printre aceștia s-a numărat Denisa.

Denisa și Zain au apărut împreună pe rețelele sociale și chiar s-au fotografiat în timpul unor ieșiri în oraș, așa că pe buzele fanilor Mireasa a stat întrebarea: „Formați un cuplu?”.

Cum a răspuns Denisa di sezonul 7 Mireasa, întrebată dacă formează un cuplu cu Zain

Denisa a realizat o sesiune de întrebări și răspunsuri cu cei care o urmăresc pe rețelele sociale și inevitabil a venit și o curiozitate despre ea și Zain.

Fata a publicat o poză cu ea și Zain stând la o masă, dar la întrebarea dacă formează un cuplu, tânăra a răspuns „Nu”.

Denisa și Zain sunt foști concurenți ai sezonului 7 Mireasa

Denisa a participat în sezonul 7 Mireasa. Denisa a avut un parcurs interesant în sezonul 7 Mireasa, însă, din nefericire, fata nu și-a găsit jumătatea. Tânăra, care a mai fost concurentă în sezonul 2 Mireasa, a avut parte de cunoașteri în sezonul 7, însă niciuna nu s-a concretizat cu o relație.

Mai întâi, Denisa s-a regăsit într-un trio al cunoașterii, unde ea și Sabrina îl plăceau pe Dima. În cele din urmă, Denisa s-a retras din triunghi, iar Dima și Sabrina au ajuns să formeze un cuplu. Ulterior, Denisa a început o cunoaștere cu Dani, care a intrat în competiție mai târziu, însă la un moment dat s-a confruntat tot cu un trio, când Daiana și-a exprimat dorința de a-l cunoaște pe tânăr.

Ionuț a încercat și el să se apropie de Denisa, însă în cele din urmă băiatul s-a întors la Andreea, iar spre finalul preznței sale în competiție Denisa a avut o apropiere cu Roberto, însă nu a simțit să facă mai mulți pași spre o relație.

Denisa s-a aflat într-o cursă de eliminare cu Simona. Pentru că Simona avea o cunoaștere avansată cu Andrei, care s-a concretizat în cele din urmă într-o relație, publicul a decis ca Denisa să plece din casa Mireasa.

Zain a avut o relație eșuată cu Giulia, iar apoi a părăsit casa Mireasa hotărând să nu-și folosească amuleta care îi permitea să se salveze.

„Am gândit bine și e greu pentru mine. Când se deschid ușile și fiecare stă cu iubita lui... și nu știu dacă va intra o fată nouă sau dacă va intra măcar... Viața mea afară nu se va opri după emisiunea aceasta. Am viață frumoasă afară și m-am bucurat de aceste două luni în care am stat aici. Am câștigat mulți prieteni.”, a spus Zain atunci.