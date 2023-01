Mireasa sezon 7. Cum explică Denisa că are cont pe o platformă pentru adulți. De ce nu a menționat în emisia live despre asta

În materialul de prezentare, Denisa a spus că s-a angajat după ce a terminat liceul. ”M-am angajat direct ca și cosmeticiană. La puțin interval de timp am făcut AMG, adică Asistent Medical Generalist. Acum, în ultimul an, în 2022 am terminat cu carnetul de profesioniști.”, spunea Denisa.

Fata recunoștea că a mai schimbat câteva locuri de muncă: ”Am lucrat în Anglia cu fostul meu partener, în regim hotelier. Alte experiențe în alte domenii nu am experiență.”

Totuși, nici urmă de declarații privind legătura ei cu o platformă pentru adulți. În emisia live din 24 ianuarie 2023, ea a spus că nu are nimic de ascuns.

Citește și: Mireasa sezon 7, 24 ianuarie 2023. Episodul care a făcut-o pe Simona Gherghe să-i spună lui Bogdan ”Ai greșit emisiunea”

Ce spune Denisa despre activitatea de pe platforma pentru adulți

Aparent, Denisa are cont pe o platformă cu conținut pentru adulți din luna aprilie 2022. O mulțime de mesaje cu această informație au ajuns în mesageria Mireasa. Tariful cerut pentru a vizualiza profilul fetei este de 50 de euro pe lună.

”O am încă deschisă pagina aceasta. Conține două poze pe care le am pe Facebook. Am mai vorbit și la primul testimonial despre chestia asta. Eu nu fac OnlyFans la modul acela sexy. Am vorbit la primul testimonial, unde eram îmbrăcată cu verde. Am două poze, pe care le am și pe Facebook. Nu e conținut xxx. Cine vrea, poate să acceseze că nu e conținut. Tocmai de aia am pus 50 de euro. Lumea curioasă va intra și va vedea.”, a zis Denisa.

Gabriela Cristea i-a replicat că pe cont sunt o fotografie și un video, nu două poze, cum a spus ea.

Citește și: Mireasa sezon 7. Sora Cătălinei, dialog cu Roberto. Cum a răspuns el la întrebările incomode

”Da, da, sunt pe Facebook. E un video de pe yacht, în care sunt îmbrăcată într-un costum lung și un sacou. O altă poză o am pe Facebook. De curiozitate vor intra.”, a spus Denisa.

Întrebată când a modificat tariful abonamentului, ea a spus că s-a întâmplat în urmă cu câteva luni, probabil 9. Ultima dată, a explicat fata, a accesat contul ca să arate producției despre ce e vorba.

Totuși, Denisa își promova conținutul de pe platforma pentru adulți cu o poză la piscină. Întrebată dacă era îmbrăcată, căci aproape toată poza este acoperită de o bulină cu 18: ”Nu există pe contul acela”.

Concurenta de la Mireasa sezon 7 a zis că și-a făcut cont de curiozitate: ”Nu am câștigat extraordinar. Am văzut cine accesează. Cunoștințe. Credeau că am conținut xxx, cum a crezut marea majoritate. Exact asta am încercat, să-i păcălesc pe oameni că am conținut xxx. Așa spuneau în comentarii.”

Reacția lui Dima

Dima i-a luat apărarea: ”Multe femei fac acest lucru, nu trebuie judecat. Și dacă l-ai folosit, nu ar trebui să judece oamenii aceste lucruri”.

În final, Gabriela Cristea a declarat că i s-a transmis din redacție că ai săi colegi nu au știut despre această ocupație a Denisei. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.