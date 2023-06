Mireasa sezon 7, 16 iunie 2023. Ce spune Mihai despre mesajul postat de o presupusă fostă iubită: ”A intrat acolo cu o relație”

Pe grupurile Mireasa circulă un mesaj de la o presupusă fostă iubită a lui Mihai. Aceasta susține că erau împreună când el a intrat în casa Mireasa.

Pe grupurile Mireasa circulă un mesaj de la o presupusă fostă iubită a lui Mihai. Aceasta îl acuză că avea o relație când a intrat în casa Mireasa sezon 7.

”Bună ziuă. Mă numesc Nicoleta și sunt fosta iubită a lui Mihai, și spun fostă pentru că am avut o relație de nici mai mult nici mai puțin de 1 an și 3 luni, o relație serioasă nu cu diferite intereseze.

Ne-am cunoscut într-un restaurant acum aproximativ 1 an și jumătate, ne-am plăcut și a urmat o perioadă de tatonări, ulterior ajungând la o relație.

Pe data de 24 februarie am contactat emisiunea la care participă tocmai pentru a lămuri anumite neclarități în ceea ce îl privește, iar organizatorii acestei emisiuni mi au refuzat dreptul la replică.

Nu a intrat acolo fiind singur, a intrat acolo cu o relație. Noi nu aveam o aventură, sau alte povești descrise de el, aveam o relație pe bune , eram cunoscuți ca fiind împreună.

La propunerea emisiunii de a participa, primul lucru pe care acesta l.a făcut a fost să îmi comunice mie acest aspect. Nu am fost de acord cu participarea lui. Nu i.am luat de bună promisiunile pentru că nu.mi stă în caracter să fac lucruri imorale pentru o sumă de bani, așa cum el a ales să facă.

Pentru mine această relație a luat sfârșit în momentul în care el a pășit acolo.

Draga Mihai, de ce nu recunoști anumite aspecte din viața ta? De ce trebuie să minți fiecare femeie ce trece prin viața ta?

Cum poți să fii fără scrupule?Cum poți să inventezi povești cu care să defilezi în fața unor mii de oameni?

Psihologic vorbind dacă analizăm imaginile de ieri cu tine este foarte clar că nu te măcina decât o umbra de regret că ți s-a deconspirat planul.

Imediat cum moderatoarea acestei emisiuni la care tu participi a schimbat registrul, tu ai început sa zâmbești. Se poate urmări acest lucru.

P.S Am pus la îndemână celor din producție printuri și dovezi.

Mi.aș dori să se clarifice situația!”, este mesajul care a fost postat pe grupul Mireasa.

Cum explică Mihai mesajul care circulă pe grupurile Mireasa

În emisiune, Mihai a negat că ar avea o fostă iubită care se numea Nicoleta. De asemenea, băiatul spune că nu a avut o relație serioasă în ultimii ani.

”Sincer, nu am avut nicio iubită cu numele Nicoleta. Nu este nimic adevărat. Nu am avut nicio relație serioasă de 1 an și 3 luni în ultimii 2 ani. Sincer, nu cred că poți să pui suflet în niște momente în care jignești, umilești o persoană, vii noaptea acasă cu suc la bord. Erau niște persoane cu care stăteam de vorbă, ne vedeam la câteva săptămâni.”, a afirmat concurentul de la Mireasa.

El a subliniat că una dintre femeile cu care ieșea îl dădea afară din casă, era nevoit să doarmă în mașină.

