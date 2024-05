Mireasa, sezon 7. Daiana, prima imagine cu burtica de gravidă. Cum arată acum viitoarea mămică

Daiana și Dani de la Mireasa sezon 7 s-au fotografiat într-o ipostază adorabilă. Cum arată tânăra, la nici o lună de când a anunțat că este însărcinată.

Daiana de la Mireasa, sezon 7 a publicat prima imagine cu burtica de gravidă. La o lună de când au anunțat că așteaptă primul lor copil, Daiana și Dani sunt extrem de fericiți.

Daiana de la Mireasa, sezon 7 a publicat prima imagine cu burtica de gravidă

Daiana și Dani nu-și mai încap în piele de fericire. Concurenții sezonului 7 Mireasa au anunțat pe data de 29 aprilie 2024 că vor deveni părinți.

Acum, la nici o lună de la marele anunț, tânăra le-a arătat internauților și burtica de gravidă. Deși este însărcinată în câteva luni, Daiana nu s-a schimbat deloc. Viitoarea mămică radiză de fericire, în brațele soțului ei.

Citește și: Mireasa, sezon 7. Dani, primele declarații după ce Daiana a anunțat că e însărcinată. Ce spune viitorul tătic

Daiana și Dani de la Mireasa, sezon 7 profită din plin de timpul petrecut împreună. Cei doi se află în continuare în Germania, acolo unde s-au stabilit după terminarea emisiunii. Astfel, că viitorii părinți s-a bucurat de zilele însorite din weekend.

Judecând după imaginile postate în mediul online, ei au fost împreună să viziteze o grădină zoologică. La un moment dat, viitoarea mămică și soțul ei s-au odihnit pe o bancă, acolo unde au realizat și fotografia adorabilă.

În imagine, lângă burtic de gravidă, Daiana a adăugat și un emoji cu un bebeluș.

Cum au anunțat Daiana și Dani că așteaptă primul loc copil

Daiana a publicat imagini cu ecografia, în dimineața zilei de 29 aprilie 2024. Foștii concurenți ai sezonului 7 așteaptă un copil! Aceasta a dat vestea chiar de ziua băiatului printr-un mesaj în care l-a numit „tati”.

„La muuuuuulți ani iubirea mea!

Îți doresc din suflet să ai parte doar de iubire, multă sănătate și fericire alături de noi. Toate visele și planurile tale să se îndeplinească exact așa cum îți dorești.

Ești cel mai minunat, iubitor, răbdător, familist.. soț. Ești exact cum mi te-am cerut la Dumnezeu și așa am norocul să pot să mă bucur de tine pentru o veșnicie.

Să îți dea bunul Dumnezeu putere, răbdare și multă încredere în tine pentru ca poți reuși absolut orice îți propui și noi vom fi alături de tine la orice pas ca o familie ce suntem.

Te iubim și ne mândrim cu tine, tati!”, a transmis Daiana pe rețelele sociale.

Citește și: Mireasa, sezon 7. Dani și Daiana au stabilit data nunții. Când vor face cununia religioasă și cum au făcut marele anunț

Dani i-a spus soției sale că abia așteaptă să vină pe lume copilul lor:

„Multumesc din suflet,dragoste!Cu tine am ajuns in punctul in care mi am dorit mereu sa fiu,langa o femeie de milioane,cu un suflet pur si sa facem un grasunel din dragostea noastra frumoasa ceea ce s-a si intamplat.

Abia astept sa vina pe lume sufletul nostru .

Te iubesc din tot sufletul meu!”, a spus Dani.

Cei care i-au susținut pe cei doi în cadrul sezonului 7 Mireasa au fost încântați de veste, i-au felicitat și i-au urat „Sarcină ușoară!” fetei.