Mireasa sezon 7. Irina și Maria nu au mai luat legătura după terminarea competiției. Ce a spus Irina despre soția lui Antonio

Maria și Irina au fost la un moment dat prietene în casa Mireasa, însă amiciția lor s-a încheiat cu un conflict puternic. Totuși, când Irina a ieșit din competiție ea și Maria s-au îmbrățișat și au spus că vor lămuri mai multe afară. Cele două foste prietene au spus că nu au luat legătura una cu cealaltă.

Când Irina a ieșit din competiție, Maria a spus cu lacrimi în ochi că o va căuta, iar Irina a fost de acord. Cele două fete spun că acest lucru nu s-a întâmplat.

Întrebată de fanii de pe Instagram dacă a luat legătura cu Irina, Maria a răspuns simplu: „Nu. Nici eu cu ea, nici ea cu mine”.

În același timp, Irina a oferit explicații ample, lansând un atac în mediul online la adresa soției lui Antonio.

Cum a răspuns Irina de la Mireasa, întrebată de ce nu a păstrt legătura cu Maria

„Hai să fim serioși, a plâns cu lacrimi de crocodil. Zicea că o să mă caute când o să iasă afară. Și în prima zi când a ieșit și a făcut live și susținătorii vorbeau urât de mine ea le dădea dreptate...

Așa făcea și în emisiune: mie îmi zicea că tare ține la mine și la Capricii dăea dreptate invitaților... Unde era mulțimea acolo era și ea... Eu simțeam, nu ram nebună în emsiune când ziceam că e falsă. Dar când am plecat nu am vrut să zic că plânge să iasă ea fată bună și iertătoare pentru că mie când îmi ziceu că plâng la comandă mă durea, ca de parcă sentimenele mele nu există, așa mă simțeam. Și eu nu fac oamenilor ceea ce nu mi-ar plăcea să-mi facă mie. Am plecat împăcată, eu rău nu am făcut nimăui. Să fie fericită și împlinită, fiecare cu viața ei. N-am vorbit cu ea și nici nu o să vorbesc”, a spus Irina pe Instagram.

Când Irina a părăsit casa Mireasa, ia oferit niște explicații Mariei pentru conflictele pe care le-au avut în ultima perioadă.

„Vreau să înțelegi că eu când am spus că mi se pare că Antonio și-a mai calculat un pic lucrurile, eu nu m-am așteptat ca tu să zici lucrurile alea. Și când am văzut reacția ta am zis că „mamă, fata asta a avut impresia asta despre mine de la început și acum că eu am zis așa”, i-a spus Irina Mariei după ce i-a oferit o îmbrățișare înainte de plecare.

La o altă întrebare la cre a răspuns Irina pe instagram este: „Ești într-o relație acum?”. Fata a răspuns „Nu”.

Irina a părăsit casa Mireasa, după ce aceasta s-a aflat într-o cursă de eliminare cu Anemona.

În sezonul 7 Mireasa Anemona nu a avut niciun cuplu, în timp ce Irina a avut chiar două cupluri, cu Alex și cu Bogdan, la începutul competiției. Irina a fost concurentă în sezonul 7 încă de la debutul acestuia, din ianuarie 2023, însă după eliminarea lui Alex din competiție aceasta nu a mai avut nicio relație.