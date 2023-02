Mireasa sezon 7. Mama lui Hatice a sunat la Capriciile Iubirii. De ce ea și concurenta au plâns în hohote

Imediat ce și-a dat seama că mama Raisa este la celălalt capăt al telefonului, Hatice a început să plângă foarte tare. De partea cealaltă, mama ei nu s-a putut abține și a făcut același lucru.

”Mami...”, i-a zis fata. ”Te iubesc și știi că mereu ai fost puternică. Lasă lumea să vorbească. Dacă tu spuneai de la început, nu era nimic. Dar tu ești mai sensibilă și toată lumea te critică. Pe mine nu mă interesează acest lucru. Iubirea lui mama, țiga lui mama frumos. Arată și latura cea bună, că ești bună, sensibilă, faci curățenie, mâncare. Pe mine m-a durut rău ce am auzit despre lucrurile tale. Poate nu înțelege nimeni, dar să știi că eu sufăr pentru durerea ta.”, a spus doamna Raisa la Antena Stars.

Hatice i-a cerut iertare mamei sale

Hatice și-a cerut iertare și mama ei a spus: ”Nu are nimic, mamă. Noi am trecut și prin bine și prin rele. Tu știi... Am avut și când nu am avut bani și când n-am avut... Și cum zice lumea, că te ai vândut... Asta niciodată și mă mândresc cu tine. Sunt emoționată și nu pot să vorbesc. Toată lumea greșește, mamă. Și părinții greșesc, și copii. Trebuie să fim lângă voi și la bine și la rău. Chiar dacă te elimină, să pleci cu capul sus. Ești o eroină, mami. Și eu te iubesc. Voi sunteți totul pentru mine”.

Doamna Raisa a negat vehement acuzațiile primite de Hatice, cum că ar fi făcut conținut pornografic. ”Mai ales când zice că ai făcut filme de adulți, lasă lumea să vorbească”, a spus mama lui Hatice, care susține că i-a permis fiicei sale să aibă libertatea pe care și-a dorit-o.

Femeia a certat-o pentru că s-a certat cu fetele de la Mireasa: ”Trebuia să fiți ca o familie”.

Întrebată ce părere are despre Mihai, doamna Raisa a afirmat că e important să îl placă Hatice. ”O rog la mesajele anonime să nu mai răspundă”, a susținut aceasta. Ea i-a și mulțumit doamnei Loredana pentru că a fost alături de fiica sa și le-a urat succes tuturor concurenților.

