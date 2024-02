Mireasa, sezon 7. Maria și Antonio, escapadă la munte alături de Amir. Susținătorii au observat un detaliu care i-a pus pe gânduri

Maria și Antonio, foștii câștigători ai sezonului 7 Mireasa, au plecat la munte, alături de Amir, fiul tinerei. Soții Anghel au publicat pe rețelele sociale imagini superbe. Una dintre ele i-a pus pe gânduri pe susținătorii lor.

Maria și Antonio petrec timpul alături de Amir în Poiana Brașov. Foștii concurenți Mireasa au publicat imagini superbe pe rețelele sociale.

În timp ce se aflau în mașină, Antonio și Maria s-au pozat în timp ce el îi ține mâna pe burtică soției sale, iar foografia i-a făcut pe susținători să se întrebe dacă nu cumva vom avea parte de un nou bebeluș în familia Mireasa. Câștigătorii sezonului 7 Mireasa nu au dat și detalii despre fotografia care a lăsat loc de interpretări, însă în urmă cu câteva zile tânăra a fost întrebată dacă este însărcinată și a răspuns negativ.

Maria și Antonio, foștii câștigători ai sezonului 7, imagini superbe de la munte

„Ești însărcinată?”, a fost întrebată Maria într-un live pe TikTok.

„Nu! Sunt doar grasă. M-am cântărit mai devreme și am 55 de kilograme. Efectiv îmi vine să plâng, vă spun sincer. E în premieră”, a spus Maria.

„Nu ești deloc grasă! Taci din gură”, i-a spus Antonio soției sale.

Sâmbătă, cei doi au postat imagini cu ei zâmbind la munte. În una dintre fotografii apare și Amir, băiețelul Mariei dintr-o relație anterioară.

Din ceea ce postează online este lesne de observat că Maria și Antonio se iubesc extrem de mult și au o căsnicie fericită, la 8 luni de la cununia din Finala sezonului 7 Mireasa.

Chiar dacă nu așteaptă un copil, Maria și Antonio au avut și un motiv de sărbătoare, și anume victoria pe care tânărul a savurat-o în cușcă la meciul de MMA cu Marius Budin, fostul concurent al sezonului 4 Mireasa.

Ce au făcut Antonio și Maria după ce fostul câștigător al sezonului 7 Mireasa a câștigat meciul de MMA cu Marius Budin

Antonio a povestit cum Maria i-a fost alături la meci și l-a încurajat puternic.

„O auzeam pe soția mea. Mi-a fugit piciorul și am simțit o trosnitură, o să mă duc să investighez, dar nu cred că e ceva grav. Soția s-a bucurat foarte mult! E răgușită acum de cât a țipat. Îmi spunea că anumiți specatori țineau cu oponentul meu și se enerva, ăi venea ei să sară la ei, dar tot meciul am auzit-o <<hai sus>>! Când am fost jos cel mai tare pe ea am auzit-o”, a declarat Antonio pentru RXF.

După meci, Antonio, Maria și Amir au mers în Poiana Brașov pentru a se relaxa.