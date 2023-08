Mireasa, sezon 7. Mihai, mesaj emoționant pentru Hatice, la o lună de la cununia civilă. Ce i-a transmis tânărul soției sale

Hatice și Mihai se numără printre concurenții sezonului 7 Mireasa care aniversează pe 10 august 2023 o lună de căsnicie.

Pentru cuplul Mihai-Hatice ziua de 10 a lunii are dublă însemnătate, pentru că este și ziua în care s-au logodit.

Atât Mihai, cât și Hatice și-au scris mesaje emoționante pe rețelele sociale.

Ce și-au urat Mihai și Hatice la o lună de când s-au căsătorit civil

„Dragul meu soț, te rog să nu uiți niciodată cât de mult teiubesc!!! Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru bărbatul minunat pe care mi l-a dăruit !!! O lună de la 2 de DA !!!

„10.07.2023 una din cele mai frumoase zile din viața mea și a ta, sunt sigur ! Am trăit momente și momente … plăcute și neplăcute dar mereu am rămas unul lângă altul indiferent de situație… am fost și suntem uniți, suntem puternici iar asta se datorează iubirii noastre! Ne-am ridicat reciproc în momentele grele... vreau să știi ca voi fi lângă tine indiferent de orice! Ești dragostea vieții mele și așa vei rămâne! Te iubesc mult și vreau să îți spun că ….. ești un înger trimis de Dumnezeu ... și pentru asta îți Multumesc, DOAMNE ! Ești femeia mea puternică, luptătoare , grijulie , iubitoare .. si as putea continua ore întregi.. Te iubesc, bebe! La multi ani si la cat mai multi ani impreuna! Astazi facem o luna... dar nu orice luna … este o luna de căsnicie ! Sunt mandru de noi , sunt mandru de tot ce am clădit în aceste luni de relatie si de căsnicie. Soția mea te iubește soțul tau mult!”, a scris Mihai în dreptul unor imagini din Finala Mireasa.

Hatice și Mihai au spus ”DA”. Ce jurăminte și-au făcut înainte să devină familia Grosu

Iată ce jurăminte și-au făcut cei doi:

Mihai: ”Iubire, aș vrea să-ți spun că te iubesc și că-ți mulțumesc pentru tot. Ești persoana lângă care vreau să fiu pentru tot restul vieții, pentru asta te iubesc și te respect. Vreau să fim unul lângă altul în orice decizie luăm de acum încolo. Aș vrea să știi că te iubesc mult și o fac din tot sufletul. Lângă tine nu mi-e frică de nimic și nici de ceea ce ar urma”

Hatice: ”Dragul meu, încep prin a îți mulțumi pentru femeia care am devenit lângă tine. Ești atât de iubitor, grijuliu, respectuos. Te-aș ruga să nu te schimbi niciodată. Dacă vor exista neînțelegeri, te rog să comunicăm ca până acum. La noi este cheia pentru a fi fericiți pentru o viața întreagă”.

Mihai și Hatice au avut parte și de o logodnă specială. Fata a spus „Da”, după un salt cu parașuta.