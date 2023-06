Mireasa sezon 7. Reacția mamei lui Hatice după ce a aflat cu ce se ocupa Mihai. Ce părere are despre modul în care făcea bani

Mihai și Hatice s-au certat după ce fata a găsit o conversație cu fosta iubită. Acesta îi spunea, cu doar o zi înainte să intre la Mireasa, că o iubește și că face asta pentru ei.

Mai târziu, el îi explica iubitei sale faptul că aceasta era una dintre femeile care îl susțineau financiar. În schimb, el se purta ca un iubit, asta incluzând și relațiile intime.

”Aveam 2-3 fete care mă susțineau cu bani. Ele aveau nevoie de mine, să fiu lângă ele, să le înțeleg. Aveam relații intime cu ele, dar nimic de cuplu serios. Nu ceream bani, ele îmi ofereau pentru că simțeau că sunt supărat și aveam nevoie. (...) Nu aș mai face asta în viața mea. Am avut niște stări.”, a explicat Mihai, susținând că nu era escortă sau gigolo.

În emisiunea de joi, 15 iunie 2023, Mihai a subliniat faptul că una dintre femei era cu 14 ani mai mare decât el. Când a început să fie plătit pentru diverse servicii, printre care și relații sexuale, avea 22-23 de ani, a mai spus el.

”E vorba că mă condamn pe mine. Nici bine n-a fost, nici fericit n-am fost. Totul a fost pentru bani. M-am lăsat și călcat în picioare, batjocorit. Am avut și momente în care am vrut să mă omor”, a povestit Mihai pe terasă, unde era cu Andrei și Dani.

Reacția mamei lui Hatice după ce a aflat cu ce se ocupa Mihai. Ce părere are despre modul în care făcea bani

Doamna Raisa, mama lui Hatice, a intervenit telefonic la Mireasa Capriciile Iubirii pentru a discuta despre dezvăluirile despre trecutul lui Mihai.

”Mihăiță, mă auzi? Bună. Eu ce să zic, am auzit multe, noi trebuie să stăm lângă copii când greșesc. Dacă știi că o iubești pe fata mea, poți să te bazezi pe mine și pe familia mea. Dacă știi că nu o iubești, poți să o lași în pace în momentul de față.”, i-a zis doamna Raisa lui Mihai.

Băiatul a zis că nu ar lăsa-o niciodată. Mama lui Hatice a continuat: ”Asta este, dacă nu le dăm noi un sprijin, un sfat bun, cine le dă? Lumea numai știe să critice. (...) Eu nu pot să-l condamn pe băiatul ăsta fiindcă statul ne-a adus în așa hal tineretul, în ziua de azi nu mai ai nicio garanție. Deci eu sunt cu mama mea în Anglia, are 77 de ani și muncește și acum pentru că în țară are o pensie de 14 milioane, plătește doar gazul, lumina, apă, mă rog, și de mâncare nu trebuie să mai mâncăm. Eu îl înțeleg și pe Mihai și pe copiii care sunt în situația asta. Nu o fac de plăcere sau mă rog. Eu nu pot să-i zic că a făcut bine. (...) S-a văzut cum se comportă Mihai cu Hatice și cum este Hatice. Deci mie mi-a plăcut asta. Dacă ei se iubesc, că iau premiul, că nu iau premiul, nu e nicio problemă. Acasă are unde să vină. Noi suntem niște oameni simpli, nu suntem bogați, dar o mână de ajutor le putem da oricând.”

Întrebată dacă Mihai a venit la Mireasa pentru premiu, doamna Raisa a zis că nu crede acest lucru.

”Am vorbit și cu mama lui Mihai. Îmi pare rău și pentru dânsa, că suferă și ea cum suferă orice mamă. Nu ne pare bine, dar ce să facem. Nu cred că Mihai este pentru un premiu. Prima oară când a jignit-o pe fata mea, l-am văzut foarte îngâmfat, dar după s-a schimbat.”, a zis doamna Raisa, mama lui Hatice.

