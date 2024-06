Mireasa, sezon 7. Zain, apariție surpriză alături de iubita lui, la petrecerea lui Antonio. Cum a arătat Iulia

Zain, fostul concurent al sezonului 7 Mireasa, a păstrat prietenia cu Antonio. Acesta a mers de curând, însoțit de iubita sa, la ziua câștigătorului sezonului.

Zain trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Iulia, o cântăreață de muzică de petrecere. Fostul concurent al sezoonului 7 Mireasa a avut o relație în emisiune, însă aceasta s-a destrămat rapid pentru că el și Giulia nu se potriveau. Acum, Zain este foarte îndrăgostit și mândru de iubita lui.

Citește și: Mireasa: Confesiuni. Ce părere are Zain despre căsătoria ”fratelui” Antonio cu Maria. A dezvăluit o discuție dintre ei

Cum a apărut Zain alături de iubita lui, la petrecerea aniversară a lui Antonio

De curând, Zain și iubita lui au participat la petrecerea aniversară a lui Antonio. Câștigătorul sezonului 7 Mireasa i-a avut pe cei dragi aproape în acea zi specială, iar Zain se numără printre prietenii săi, semn că, unoeri, în casa Mireasa se pot forma și prietenii, nu numai relații de iubire și căsnicii.

Articolul continuă după reclamă

Citește și:Mireasa, sezon 7. Zain „a certat-o” pe dansatoarea cu care a interacționat Antonio la petrecerea burlacilor

Antonio a împlinit de curând 31 de ani și a avut o petrecere pe cinste

„31 pe 31 !!! După mulți ani de zile mi-am sărbătorit din nou ziua de naștere alături de prieteni și familie. M-am gandit la această zi cu mult timp înainte având în vedere cum sună “31 pe 31” nu am avut timp la dispoziție pentru a face pregătirile necesare, având în vedere ca am pierdut avionul și am reușit sa găsesc alt zbor fix cu o zi înainte de eveniment! Dar cu toate “piedicile” am reușit să îi strang pe cei mai apropiați, și dragi, oameni din viața mea! Vă mulțumesc ca mi-ați fost alături pe data de 31 și pe tot parcursul vieții mele! Vă iubesc și sper să rămânem la fel și la 80 de ani! Și vă mulțumesc și vouă, celor din mediul online, care m-ati felicitat și nu doar atât,ați fost de un an încoace mereu lângă mine și soția mea!”, a transmis Antonio pe rețelele sociale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum a fost parcursul lui Zain în sezonul 7 Mireasa

Parcursul lui Zain în casa Mireasa a fost unul interesant. Zain a avut o relație eșuată cu Giulia, iar apoi a părăsit casa Mireasa hotărând să nu-și folosească amuleta care îi permitea să se salveze.

„Am gândit bine și e greu pentru mine. Când se deschid ușile și fiecare stă cu iubita lui... și nu știu dacă va intra o fată nouă sau dacă va intra măcar... Viața mea afară nu se va opri după emisiunea aceasta. Am viață frumoasă afară și m-am bucurat de aceste două luni în care am stat aici. Am câștigat mulți prieteni.”, a spus Zain atunci.

După ce s-a încheiat sezonul 7 Mireasa, s-a speculat că Zain și Denisa ar fi avut o relație. Chiar dacă s-au întâlnit după emisiune, între ei nu s-a legat nimic, iar tânăra s-a căsătorit chiar pe 9 martie, cu o zi înainte de difuzarea episodului în care Zain a anunțat că este într-o relație.

Zain și-a deschis recent o frizerie în București.

Cu ocazia aniversării unui an de relație, Hatice și Mihai au avut o petrecere restrânsă cu prietenii lor, foști concurenți Mireasa. Zain s-a numărat printre invitați și la un moment dat a întreținut atmosfera, cântând o melodie de dragoste în arabă. Ion Șaulescu l-a întrebat pe Zain dacă are cui să dedice această melodie, iar Zain a făcut o mărturisire, și anume aceea că iubește și e iubit. „Mi-am găsit jumătatea. La o petrecere. Ea a fost cântăreața la petrecere. Să zic numele ei? Iulia Mihai de la Clejani”, a spus Zain în cadrul emisiunii Familia Mireasa. Povestea continuă.