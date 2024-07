Mireasa, sezon 8. Ana, prima reacție după ce Daniel a confirmat despărțirea: „Nu am căzut de acord”. Ce acuzații îi aduce

La aproape o săptămână de când Daniel a confirmat despărțirea, Ana a spus partea ei de poveste. Fosta concurentă de la Mireasa sezon 8 a spus că este foarte rănită de decizia băiatului și că nu s-au despărțit de comun acord.

Despărțitea Anei și a lui Daniel de la Mireasa sezon 8 i-a luat prin surprindere pe fanii show-ului matrimonial. Deși părea că totul merge perfect între ei, în urmp cu aproximativ o săptămână băiatuș a sters toate pozele de cuplu de pe rețelele sociale, însă tânăra nu. Ulterior, Daniel a apăut la Xtra Night Show de la Antena Stars, unde a confirmat despărțirea și a oferit mai multe detalii despre neînțelegerile dintre ei.

Extrem de rănită, Ana a oferit și ea un interviu în cadrul căruia și-a propria variantă a poveștii care diferă de cea a bărbatului care încă îi este soț.

Ana de la Mireasa sezon 8, prima replică după ce Daniel a cofirmat despărțirea

În cadrul aceluiași show, Ana de la Mireasa sezon 8 a expus povestea din punctul ei de vedere. Potrivit declarațiilor sale, Daniel a părăsit-o și a plecat din Dubai, renunțând și la job-ul pe care îl obținuse acolo. Fata a dezvăluit că acolo ei s-au bucurat din plin de ajutorul mamei ei, iar decizia de a se despărți nu a fost luată de comun acord.

„Voi explica situația dintre mine și Daniel. Noi nu am căzut de acord cu această decizie. Ba chiar, el i-a mulțumit mamei mele că a venit în Dubai și că l-a ajutat să crească aripi, să treacă peste orice obstacol care ne-a venit în cale. Însă, după scurt timp dintr-odată a luat decizia să plece. Eu am încercat să-i subliniez că suntem o familie și trebuie să luptăm împreună mereu și să nu renunțăm orice ar fi. I-am adresat un exemplu dacă ar interveni ceva de sănătate. M-ar părăsi doar fiincă este greu? Când iubești necondiționat, nu există probleme, doar soluții.

Odată ce am terminat procesul de soluționare a vizei mele, când am venit în Dubai, care se lungise din cauza perioadei de Ramadam, l-a sponsorizat și pe el cu viza de soț. La scurt timp după ce am observat că afacere cu tricourile nu functiona conform așteptărilor, l-am ajutat pe Daniel să-și reclădească CV-ul și am început să reaplic pentru job-uri în numele lui. Am reușit să îi obținem un job, așa că nu ar mai fi existat probleme de ordin financiar la mijloc. Iar până atunci, ne descurcam destul de ok, stăteam în apartamentul meu, nu era chirie de plătit. Cred că ați observat și pe rețelele noastre de socializare postările noastre de la anumite restaurante la care mergeam cu Daniel, pentru că deja eram influencer în Duabi, pe lângă job-ul meu. Din păcate, a decis să plece, lăsând și acest job în urmă după doar 4 zile, precum și toate planurile noastre.

Și mai bizar este că, în ziua următoare, m-a șters și m-a blocat după toate rețelele de socializare, ca și cum nimic din ce am fost nu a existat. Noi nici nefinalizând divorțul, în mod oficial, ceea ce m-a luat prin surprindere. Sunt în continuare foarte rănită, de decizia lui, să mă părăsească, în ciuda tuturor eforturilor mele. Cred că era bine pentru el dacă rămânea în Dubai, și pe cont propriu, datorită job-uliu pentru că era o oportunitate de nerefuzat, având în vedere cî nici în România nu are job sau o sursă stabilă de venit. A lăsat totul în urmă în mod radical”, a spus Ana de la Mireasa sezon 8 la XNS.

Cum comentează Daniel declarațiile fostei sale soții

Ulterior, Daniel a intrat din nou în direct prin telefon pentru a oferi reacții la cald la interviul acordat de cea care încă îi este soție.

„Un interviu foarte frumos și foarte articulat, de la o fată foarte inteligentă. N-am ce să îi reproșez e rău. Într-adevăr, am fost susținut”, a recunoscut fostul concurent Mireasa sezon 8.

Băiatul a mai declarat că nu s-a putut acomoda cu viața din Dubai. „Nu a fost brusc. Am avut sentimentul că nu mă simt bine de 4 luni încoace. Am făcut și terapie de cuplu.

„A fost o mică chestie pe care nu a precizat-o. Noi mergeam la filmări ca să câștigăm un ban în plus. Nu stăteam degeaba așteptând ca firma mea să meargă.

„Într-o despărțire suntem amândoi lezați. Nu e ca și cum eu sunt aici în România și sunt bine. Și eu mă lupt cu demonii mei. Am trecut și printr-un divorț. Când a venit vorba, eu am încercat să vorbesc cu ea.

Daniel a vrut să mai clarifice și zvonurile apărute în mediul online și a spus că probleme nu au plecat de la bani.