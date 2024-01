Mireasa, sezon 8. Ce a publicat Madi, după o perioadă de tăcere. Ce a transmis fosta concurentă care are probleme de sănătate

După o perioadă de tăcere, Madi din sezonul 8 Mireasa, care se confruntă cu probleme de sănătate, a ținut să transmită un scurt mesaj în online.

Madi a ținut să le mulțumească tuturor celor care s-au interesat de starea sa de sănătate și i-au transmis mesaje de susținere. Fosta concurentă a sezonului 8 Mireasa a publicat și o imagine cu ea zâmbitoare, fotografie realizată la începutul parcursului ei în competițe, semn că este optimistă că se va simți mai bine. Cei care au apreciat-o și urmărit-o în cadrul sezonului 8 Mireasa nu au mai contenit cu urările de bine.

Fata nu a spus cum se mai simte, însă fotografia în care creează cu degetele forma unei inimioare le dă speranță oamenilor că este mai bine. Soția lui Sergiu le-a cerut scuze celor cărora nu le-a putut răspunde pentru mesajele frumoase și urările de bine.

Madi, mesaj pentru susținători. Ce a transmis concurenta sezonului 8 Mireasa

„Vreau să vă mulțumesc tutuor celor cae îmi dați mesaje și îmi pare rău că nu vă pot răspunde fiecăruia în parte. mulțumesc din suflet oameni dragi. Vă pup și vă iubesc”, a transmis Madi pe Instagram.

„Sănătate Multă Albinuța Noastră Dragă ! Bunul Dumnezeu Să Vă Fie Alături La Bine Și La Greu Dragilor ! Doamne Ajută!”, „Draga mea, ești o tânără deosebită și meriți toată fericirea din lume. Gânduri dragi”, „Multă sănătate, fericire și ai grija de sănătatea ta ca asta contează cel mai mult, când ai sănătate poți trece și peste munți, Madi. Însănătoșire, iubita noastră ”, sunt câteva dintre comentariile primte de Madi.

În urmă cu 2 săptămâni, Madi a anunțat că este la spital și că se confruntă cu probleme de sănătate. Așa cum știm încă din sezonul 8 Mireasa, Madi a fost diagnsoticată cu depresie, iar starea ei de sănătate este tot timpul una foarte fragilă.

În urmă cu 2 săptămâni Madi a publicat o fotografie cu o perfuzie, alături de mesajul: „Dragii mei, îmi cer scuze dacă v-ați făcut griji. Dar momentan nu o să mai postez nimic actual. Vă rog să înțelegeți că am nevoie de o perioadă de multă liniște, odihnă, somn și relaxare. Nu vă îngrijorați”, a scris Madi pe contul ei de Instagram.

Într-un live pe Tiktok, Bia i-a asigurat pe fanii Mireasa că Madi este bine. Soția lui Robert a punctat că ea și Sergiu nu vor să mai vorbească despre acest subiect.

„Am vorbit ieri cu Madi, i-am scris să văd cum se simte. A zis că este ok. Sergiu și Madi, din ce am înțeles eu, nu vor să vorbească despre asta. Dar în principiu, sunt ok amândoi.”, a zis Bia săptămâna trecută.