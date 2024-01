Mireasa, sezon 8. Cum a reacționat Sergiu după ce Ioana și Marius au spus că le-a adus o insultă după Finală: „Totul are o limită”

În cadrul emisiunii Familia Mireasa. Povestea continuă, Ioana și Marius au vorbit despre sentimentele care i-au încercat în ziua Finalei sezonului 8, zi în care s-au căsătorit și au fost desemnați câștigători ai show-ului matrimonial. Cei doi au vorbit și despre Sergiu, iar băiatul a avut o reacție după ce și-a auzit numele.

Ioana și Marius l-au acuzat pe Sergiu că ar fi avut o reacție ciudată și că le-ar fi adus o insultă după ce au câștigat Finala Mireasa, sezon 8. Sergiu a negat acuzațiile.

„A fost într-adevăr o zi foarte lungă, cu foarte multe emoții. Eu personal nu m-am așteptat să fim noi câștigătorii”, a spus Ioana.

„Am simțit o explozie de fericire. A fost o încărăctură emoțională foarte mare”, a spus Marius despre momentul în care a aflat că el și soția sa au câștigat sezonul 8 Mireasa.

Ioana și Marius au spus că „Sergiu a avut o reacție foarte ciudată” față de ei

Ioana a susținut că Sergiu a avut o „reacție ciudată”, după Finală:

„Sergiu a avut o reacție foarte ciudată și foarte neînțeleasă de către mine. Poate a fost prea mult pentru mine la momentul respectiv. A spus că nu am de ce să mă bucur eu pentru jegoșii ăia, sau ceva de genul...”, a spus Ioana.

„Scârboșii parcă a zis. În fine, Sergiu are niște scăpări așa... A pierdut semnalul. Ce să-i fac lui Sergiu...Caută atenția cu disperare. Ce să le urez...”, a spus Marius. „Să fie mai buni”, a continuat Ioana.

După ce a văzut imaginile, Sergiu a publicat o reacție pe contul său de Instagram. Soțul lui Madi și-a șters postarea la scurt timp.

Sergiu a negat că ar fi spus așa ceva despre Marius și Ioana.

Cum a reacționat Sergiu. Fostul concurent Mireasa și-a șters mesajul la scurt timp de la publicare

„Deja e prea mult! O dată jegoși sau scârboși? Deci până la urmă ce am spus? Și tot Sergiu caută atenție? Nu știu când o să vă opriți, dar totul are o limită! Nu am vorbit niciodată așa ceva. Citez: reacție foarte ciudată și foarte neînțeleasă de către mine. Intrigi și iar intrigi și tot Sergiu caută atenție? De capul meu pe buzele tuturor e Sergiu! Hai vă pup! Viața e scurtă, zâmbiți”, a spus Sergiu.

