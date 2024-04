Mireasa sezon 9, 1 aprilie 2024. Simona Gherghe a anunțat venirea unui nou concurent. Dani a vorbit la telefon cu fetele

Simona Gherghe a anunțat că în ediția Mireasa de pe 2 aprilie 2024 va intra un nou concurent. Dani a vorbit la telefon cu fetele.

„Dani este noul concurent care intră mâine în casa Mireasa”, a anunțat Simona Gherghe.

Dani a avut o intervenție telefonică în direct în ediția Mireasa de pe 1 aprilie 2024. Băiatul a anunțat că luna aceasta împlinește 28 de ani și că vine în competiție alături de mama lui.

Adriana s-a arătat interesată de venirea noului concurent și l-a întrebat ce înălțime are, pentru că ea își dorește un partener înalt.

Ce le-a spus Dani fetelor. Băiatul intră mâine în casa Mireasa

Dani are aproape 28 de ani. „Activez și în comerț și în turism. Am oprit locul de muncă pentru a mă concentra pe emisiune! Vin împreuă cu mama! A ajuns din Franța. Am 1,83 înălțime. Sunt blond închis”, a spus Dani.

