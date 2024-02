Mireasa sezon 9, 19 februarie 2024. Conflict de proporții între Valentin și Cristian. S-au făcut acuzații: „Ești fals”

În emisia live de Mireasa de pe 19 februarie 2024 au fost difuzate imagini cu conflictul dintre Valentin și Cristian.

În gala de vineri de la Mireasa, Cristian i-a exprimat susținerea pentru Cristi în cursa de eliminare la care a intrat alături de Valentin.

„Nu m-am gândit că o să fii tu personal. Depinde doar de tine săptămâna asta cum o să fii aici. Tu ești un băiat de nota 10, dar eu nu te văd cu ea (n.r. Antonia)”, i-a spus Cristian lui Valentin.

Ulterior, Valentin l-a numit „fals” pe Cristian.

„Și-a susținut ideea aici despre Cristi și apoi a venit să mă aburească pe mine! Călcăm pe cadavre? Vrem să ne ridicăm urmăritorii pe rețlele sociale. De mâine s-a schimbat foaia. De mult timp și-am zis că e F de la fals. Încearcă să aburească pe toată lumea!”, a spus Valentin.

În emisia live de Mireasa Antonia l-a acuzat pe Cristian că ar avea o strategie:

„După ce am aflat că intră cu Cristi la eliminare am vrut să-l împac și să-l sfătuiesc să aibă o altă abordare pentur această săptămână. Se pare că n-am fost înțeles. Îl susțin în continuare pe Cristi pentru că am văzut ce fel de om e. Nimeni nu crede în relația pe care o ai tu cu Antonia”, a spus Cristian în live.

„Eu nu mai am nimic de pierdut în emisiunea asta! S-a știut d ela începutul emisiunii. El a găsit cea mai prezentabilă și cuminte concurentă. Cristian a avut o strategie. Știu că o să-mi pun toate fanele tale în cap! El nu a făcut niciun pas spre mine pentru că am gura mare. Eu ți-aș fi stricat imaginea”, a spus Antonia.

Situația a escaladat între Valentin și Cristian. Concurenții Mireasa și-au spus vorbe grele

După petrecere, a izbucnit un conflict puternic între Valentin și Cristian

„Măi Vali, ce ai? Care e baiul?”, a spus Cristi împăciuitor.

„Haideți să dăm cărțile pe față! Eu n-am ce imagine să ascund. Ai venit să te ridici! Când a fost Albert pe locul 1 aveai o față… erai cel mai trist din lume! Ești fals din toate punctele de vdere”, a spus Valentin.

„Tu pentru mine nu mai exiști! De mâine nu-ți mai dau importanță!”, a spus Cristian.

„De ce te-ai dus în industria aia? Că te-a lăsat femeia aia că te-ai dat cu băieți? Te-a lăsat femeia aia pentru băieței!”, a spus Valentin

„Toată viața mea e publică! Eu mă învârt pe platforme! Eu îți garantez că ne mai vedem afară! Atât am de zis!”, a spus Cristian.

Doamna Daniela a intervenit în live:

„În momentul în care îl acuzi pe Cristian arunci tot cee ace ai spus asupra familiei mele. În momentul în care a început acea discuție între voi doi...”, a început să spună doamna Daniela.

„A practicat videohat ceva timp! Nu știu sigur cât”, a spus Valentin.

„Am făcut! Nu mă ascund”, a spus Cristian,

„Ești foarte fals, Cristian! Dacă Doamna Daniela nu știe, păcat!”, a spus doamna FLoarea.

Citește și: Mireasa sezonul 9. Mama Elizei a spus clar ce concurent place ca posibil iubit pentru fiica sa. Ce părere are concurenta

Simona Gherghe a subliniat că cei doi au folosit un limbaj nepotrivit pentru emisiunea Mireasa și că a existat o amenințare.

Citește și: Mireasa sezonul 9. Declarația surprinzătoare a lui Șervan după eliminare. De ce a mers direct la Valentina și a luat-o în brațe

„Să spună ce a făcut! Să spună doamna Daniela de ce nu știe ce a făcut băiatul ei? De ce îl ameninți că îl aștepți afară? Ce îi faci afară? Ai gașcă? Nu știe mămică ta că ai gașcă?”, a spus doamna Florea.

„Amândoi primiți un avertisment pentru amenințare și limbaj! La a doua abatere știți ce vă așteaptă. Cursă de eliminare”, a spus Simona Gherghe.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi au pășit la începutul sezonului în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.