Mireasa sezon 9, 21 februarie 2024. Ce spun Laura și Cristian despre atitudinea distantă dintre ei. Tatăl fetei a intrat în direct

După ce Laura s-a arătat deranjată de atitudinea distantă a lui Cristian, cei doi au avut o discuție. În emisia live de Mireasa de pe 21 februarie 2024 tatăl fetei a intrat în direct.

„Uneori și eu am momentele mele când prefer să fiu lăsată în pace. L-am ținut de mână de foarte multe ori”, a spus Laura.

Întrebată de Simona Gherghe ce așteptări are de la bărbatul de lângă ea, Laura a răspuns: „Eu îmi doresc să se poarte frumos cu mine, să comunicăm, pentur că altfel nu merge relația. Eu simt omul de lângă mine. Nu simt că a fost fals cu mine. După ce ne-am sărutat prima oară era roșu la față și nu cred că putea să se preface. El a reucnoscut ce a făcut în trecut”, a mai spus fata.

Simona Gherghe a spus că sunt dovezi că tânărul a făcut „videochat și cu femei și cu bărbați” și a întrebat-o pe Laura dacă a vrut să clarifice aceste situații din trecut cu iubitul ei.

„Pun întrebări când simt că e cazul. Da, o să am această discuție”, a spus fata.

„La momentul actual totul e foarte bine între noi doi. O ascult, am grijă de nevoile ei și nu am mai avut o reacție ca cea de vineri”, a spus Cristian.

Tatăl Laurei, intervenție telefonică în emisia live de Mireasa

Domnul Vasile, tatăl Laurei a intrat în direct la Mireasa pentru a vorbi despre fiica lui.

„Depinde cum dorește fiica mea. Să nu se supere pe mine după aceea. Îi spun multă sănătate și fericire și e algerea ei! Ce-și dorește ea! Totul depinde de ea”, a spus domnul Vasile.

„Sunt pus niște ipostaze de parcă aș fi un personaj negative. Nu am făcut niciun rău nimănui! N-am avut o carieră cu așa ceva. Am fost un băiat care a făcut toate lucrurile! Am fost mereu în ape tulburi și am supraviețuit mereu. Nu egret nimic și nu voi regreta nimic niciodată”, a spus Cristian.

