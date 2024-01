Mireasa, sezon 9. Antonia, mărturisiri dureroase despre trecutul ei. A avut un iubit abuziv și a făcut întrerupere de sarcină

Antonia a făcut dezvăluiri despre trecutul ei. Concurenta sezonului 9 Mireasa a mărturisit că a făcut o întrerupere de sarcină pe când avea 25 de ani.

Antonia a vorbit despre fostul iubit abuziv. „Era foarte violent. Avea probleme cu alcoolul. Primul abuz fizic s-a întâmplat după un an de zile. Eu nu m-aș fi așteptat niciodată din partea lui pentru că nu mi-a dat niciun semn că ar fi genul ăsta de om”, spunea Antonia despre fostul ei iubit în filmulețul de prezentare.

În ediția de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 25 ianuarie 2024 au fost difuzate imagini din timpul unei conversații între Antonia și Maria. Antonia a povestit prin ce a trecut.

Ce mărturisiri dureroase a făcut Antonia la Mireasa, Capriciile Iubirii

„Am urât bărbații. Uram bărbații, îi disprețuiam. Eu m-am împăcat cu el după 4-5 luni. Un an de zile nu s-a întâmplat nimic și-l iubeam foare mult. A fost prima mea iubire. Un an de zile nu s-a întâmplat nimic și după iar s-a întâmplat, iar m-a bătut. Și ce crezi? Ne-am despărțit și ne-am împăcat pentru că am aflat că sunt gravidă. Eram gravidă în 6 săptămâni. Eu eram gravidă când m-a bătut. După ce am aflat că sunt gravidă m-a tratat foarte urât. Nici măcar nu-i păsa de mine. Aveam 25 de ani. El s-a speriat foarte rău și nu a știut cum să reacționeze și ce să facă. Am ales să fac chestia asta (n.r. întrerupere de sarcină) pentru că m-am gândit că nu vreau ca al meu copil să aibă un asemenea tată. Coșmarul vieții mele este să am un copil și să nu aibă ambii părinți lângă el”, a povestit concurenta sezonului 9 Mireasa.

„Când mi-a băgat mâna în gât am ugit, m-am închis în dormitor și am sunat la Poliție. Le-am spus că nu vreau decât să mă scoată de acolo”, a mai mărturisit fata.

În emidia live de Mireasa, Capriciile Iubirii Antonia a ținut să precizeze că direște să vorbească deschis despre acest subiect pentru că este sigură că în fața micilor ecrane sunt oameni care au nevoie de un sfat.

„Nu-mi venea să cred că treceam prin așa ceva. Nu-i doresc nimănui așa ceva, mai ales unei femei. A fost prima mea iubire atât de mare. Așa înțelegeam eu iubirea în momentul acela”, a mai spus Antonia la Antena Stars.

