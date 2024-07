Mireasa, sezon 9. Cu cine spune Antonia că va păstra legătura în afara competiției și pe cine susține în Finală

Antonia a făcut o serie de declarații pe rețelele sociale, după eliminarea sa din sezonul 9 Mireasa. Iubita lui Cristian a spus pe cine susține în Finală și cu ce fete crede că va păstra legătura după emisiune.

„Anto, vei ține legătura cu fetele din casa Mireasa? Dacă da cu cine?”, a fost întrebată Antonia pe rețelele sociale. Iar răspunsul ei i-a surprins pe fanii emisiunii. Antonia a precizat că va susține în Finala sezonului 9 Mireasa cuplurile formate din Delia-Liviu, Iuliana-Vlad.

Antonia, declarații din afara casei Mireasa. Ce a mărturisit înainte de Finala sezonului 9

„Cred că doar cu Iuliana și Delia (n.r. va ține legătura). Cuplurile lor sunt și cele două cupluri pe care le susțin în finală”, a răspuns Antonia, motivându-și opțiunea:

„Eu cred că nimeni nu urăște pe nimeni în casă, până la urmă a fost o competiție și am conviețuit o mână de oameni acolo, ne-am avut unii pe ceilalți, eu nu o să vorbesc despre ceilalți concurenți decât dacă am ceva pozitiv de spus, altfel nu.

Cu unele persoane am rezonat, cu unele nu. Am făcut greșeli, dar importante sunt lecțiile. Eu am fost apropiată de majoritatea fetelor, și dacă auzeați lucrui de genul <<Nu te suport>>, <<Hai lasă-mă>>, erau de fapt glumele noastre. Eu cu Delia, chiar dacă nu ne-am numit prietene, am dormit 5 luni una lângă alta, am fost acolo în multe momente grele una pentru alta, am fot acolo în multe momente grele una pentu alta, ne-am împrumutat și dăruit multe lucruri și cu Iuliana la fel, deci le susțin pe ele pentru că sunt cele două fete cu care am rămas la fel de la început și până la sfârșit”, a spus Antonia pe Instagram.

Amintim că Antonia s-a declarat prietenă în sezonul 9 Mireasa cu Cristina și Maria. Iubita lui Cristian s-a arătat dezamăgită când a intrat în cursă de eliminare după ce Maria și Ștefan i-au votat pe Valentin și Elena pentru a rămâne alături de ei în Finală. Antonia a părăsit casa Mireasa pe 5 iulie, după ce ea și Cristian au pierdut cursa de eliminare în care se aflau. Iubitul ei a avut imunitate, fiind în top, însă Antonia a părăsit competiția, fiind invitată să-i fie alături lui Cristian în Finală.

Unde votezi pentru Marea Finală a sezonului 9 Mireasa

Finala Mireasa sezonul 9 este pe 12 iulie 2024. Patru cupluri și-au depus actele pentru căsătorie și s-a dat START VOT. Alexandru și Cristina, Ștefan și Maria, Vlad și Iuliana, Liviu și Delia sunt cuplurile care și-au depus actele pentru căsătorie.

Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1. Concurenții pot fi votați atât individual, cât și pe cupluri.

Doar unul dintre cupluri va fi însă desemnat câştigătorul celui de-al nouălea sezon Mireasa şi al marelui premiu, în direct, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Perechea care se va afla pe primul loc, adică cea care va strânge cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, va fi declarată câștigătoare și va intra în posesia premiului total brut în valoare de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei în cadrul emisiunii în direct, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 9.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.