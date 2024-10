Mireasa, sezon 9. Cum a răspuns Antonia întrebată dacă s-a împăcat cu Valentin. Cei doi foști iubiți s-au văzut recent

Antonia și Valentin s-au întâlnit recent și s-au fotografiat împreună. Cum a răspuns tânăra întrebată dacă s-a împăcat cu fostul ei iubit de la Mireasa, sezon 9.

Antonia și Valentin, foștii iubiți de la Mireasa sezon 9 s-au întâlnit recent. Deși în emsiune, cei doi și-au aruncat cuvinte grele, se pare că au revenit a sentimente mai bune.

Cum a răspuns Antonia întrebată dacă s-a împăcat cu Valentin. Ce doi foști s-au văzut recent și s-au fotografiat împreună

Antonia de la Mireasa, sezon 9 a organizat o nouă sesiune de Întrebări și Răspunsuri pe contul ei de Instagram. Următorii au asalat-o cu întrebări despre intervențiile estetice pe care și le-a făcut, dar au vrut să afle și mai multe detalii din viața ei de cuplu.

Tânăra a mărturisit că a absentat o perioadă din mediul online pentru că a fost compleșită de toate evenimentele recente, însă acum a revenit.

Întrebată dacă a mai vorbit cu Valentin, aceasta a răspuns ironic: „Nu știu, nu cred”, alături cu o imagine realizată în urmă cu puțin timp, în care apare alături de fostul iubit. Cu toate acestea, înainte să expire Instastory-ul, aceasta l-a șters.

„Nu ne-am împăcat, suntem prieteni”, a mai răspuns Antonia la o altă întrebare pe același subiect.

De asemenea, fosta concurentă Mireasa, sezon 9 a spus că, în prezent, mai ține legătura doar cu alte două concurente și cu un singur băiat. „Ghiciți cine”, a competat ea. Fata a ținut să îi asigure pe urmăritori și că nu mai are nicio treabă cu Cristian.

„Normal că nu, cine naiba are energie să-și bată capul cu așa ceva, altele or avea, dar eu nu”, a scris ea pe Instagram.

Fanii Antoniei au vrut să afle și cu ce se ocupă aceasta în prezent. Astfel, tânăra a confirmat că s-a reapucat să facă tatuaje.

Antonia și Valentin au format un cuplu în sezonul 9 Mireasa

Antonia și Valentin au format un cuplu în sezonul 9 Mireasa, dar relația s-a încheiat abrupt și în scurt timp, concurenții au devenit rivali.

„E pur și simplu că sunt disperată să mă primească cineva! A fost o persoană care mi-a oferit ce-mi doream! Sunt doar traumele mele și disperarea de a fiubită de cineva! Nu și se pare că el m-a forțat să intru într-o relație. Voi v-ați gândit că Valentin m-a împins să formez un cuplu pentru a-și face un cuplu să nu iasă din competiție! După ce am intrat în relație cu el m-a întrebat de ce vorbesc despre Albert! Nu sunt pregătită emoțional! Mie îmi place de Valentin, ne potrivim, dar ce pot să fac dacă nu simt 100%? Eu am niște trauma în spate! Am niște relații abuzive în care am fost! I-am zis că am nevoie de o pauză! Nu pot! Nu sunt pregătită! Așa până când? Puteam să o mai duc așa o săptămână”, spuunea Antonia la petrecere.

După ce i-a cerut lui Valentin o pauză, Antonia a decis să se despartă de el. Separarea a avut loc în aceeași perioadă în care Cristian a părăsit-o pe Laura.

Asta l-a făcut pe Valentin să intre la bănuieli: ”Chiar și astăzi mi-a negat faptul acesta, că este o apropiere între ei doi. Nu cred că e o coincidență despărțirea noastră simultan cu cea a lui Cristian de Laura. Cam așa cred. Toată lumea vede, Antonia, și tu tot negi în continuare. Adică... Este ceva acolo între ei și ea tot neagă în continuare. Nu are rost”.

”Nu am negat că poate există o chimie între noi doi, care a existat cumva de la început... Eu încercam să explic că despărțirea asta nu are legătură cu el, noi doi dacă eram ok, era totul bine... Asta (n.r. să simtă cu Cristian) s-a întâmplat în ultimul timp.”, a zis Antonia.

Aceștia au intrat ulterior într-o relație care a durat până la o lună după Finala Mireasa, sezon 9.