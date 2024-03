Valentin și Antonia s-au despărțit, iar tânărul bănuiește că aceasta e atrasă de Cristian.

Valentin și Antonia s-au despărțit la scurt timp după ce Cristian și Laura s-au separat. Asta l-a băgat la bănuieli pe nepotul doamnei Floarea.

Mireasa sezon 9. Valentin crede că Antonia l-a părăsit pentru că place alt băiat din casă. Ea nu neagă că o interesează altcineva

După ce i-a cerut lui Valentin o pauză, Antonia a decis să se despartă de el. Separarea a avut loc în aceeași perioadă în care Cristian a părăsit-o pe Laura.

Asta l-a făcut pe Valentin să intre la bănuieli: ”Chiar și astăzi mi-a negat faptul acesta, că este o apropiere între ei doi. Nu cred că e o coincidență despărțirea noastră simultan cu cea a lui Cristian de Laura. Cam așa cred. Toată lumea vede, Antonia, și tu tot negi în continuare. Adică... Este ceva acolo între ei și ea tot neagă în continuare. Nu are rost”.

”Nu am negat că poate există o chimie între noi doi, care a existat cumva de la început... Eu încercam să explic că despărțirea asta nu are legătură cu el, noi doi dacă eram ok, era totul bine... Asta (n.r. să simtă cu Cristian) s-a întâmplat în ultimul timp.”, a zis Antonia.

Întrebat dacă vede interes și din partea lui Cristian, Valentin a declarat: ”Nici asta nu știu să vă răspund. Nu am stat să-i urmăresc, chiar i-am evitat când au fost ei doi”.

