Mireasa sezonul 10, 17 septembrie 2024. Care este motivul pentru care Tess nu vrea să se căsătorească religios. Ce a zis Robert

Robert și Tess au abordat un subiect delicat în emisia de marți din Mireasa sezon 10, de pe 17 septembrie 2024. Cei doi au vorbit despre căsătorie, iar tânărul a avut o reacție neașteptată la aflarea veștii că partenera lui nu vrea să spune „DA” în fața altarului.

O nouă discuție a adus tensiuni în cuplul Tess și Robert. Cei doi au deschis un subiect ce a generat păreri în contradictoriu. Băiatul a aflat de la partenera lui că aceasta nu își dorește să intre în biserică.

Mai mult, concurenta este de acord să își creștineze copilul, dar nu își dorește să facă cununia religioasă. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că între cei doi există o diferență de religii.

Robert nu se aștepta la o astfel de veste de la Tess. Acesta a declarat că își dorește să meargă în fața altarului. De asemenea, băiatul a încercat să negocieze cu iubita lui, dar eforturile sale au fost în zadar.

De ce nu vrea Tess să se căsătorească religios. A spus motivul la Mireasa sezon 10, în emisia de marți de pe 17 septembrie 2024

Tânăra a dezvăluit că nimeni din familia ei nu s-a căsătorit religios. Așadar, aceasta își dorește să urmeze această tradiție.

„Nu intru in biserică, Robert. Nu fac cununia religioasă. Nu vreau să am coroana aia în cap. Ți-am spus de la început, copilul pot să-l botez. Avem și noi în familie femei căsătorite cu români, iar asta e singura condiție a familiei: să nu intrăm în biserică. Suntem o specie pe cale de dispariție, suntem în minoritate. De asta e important să îmi păstrez și numele. (...) mie nu-mi plac tradițiile și obiceiurile. Pentru mine nu este important în ce religie îmi botez copilul. Plus că m-ar bufni râsul. De ce aș vrea să fiu ca toată lumea de aici dacă eu sunt specială? S-ar supăra tot neamul pe mine. E ceva la care eu țin”, a declarat Tess.

„Nu înțeleg unele lucruri. Nu trebuie să renunți la religia ta. Hai să zicem că aici facem cununia civilă, afară facem doar petrecerea? Nu pot să vă înțeleg, nu vrei să rupi lanțul ăsta? Mă gândesc la asta cu biserica. E singura parte care îmi place, dar fac sacrificii. Treaba ta. Și eu țin la asta, trebuie să negociem”, a dezvăluit Robert.

În emisia de astăzi, 17 septembrie 2024, Tess a primit de la mama ei și o poză cu pisica, după ce a spus că se gândește tot timpul la animalul de companie.

