Mireasa sezonul 10, 18 septembrie 2024. Robert, detalii tulburătoare despre trecutul său. De ce s-a supărat pe Tess

Robert a făcut dezvăluiri tulburătoare despre trecutul său în emisia live de miercuri, 18 septembrie 2024, din Mireasa. Tânărul și-a făcut curaj să vorbească despre copilăria grea pe care a avut-o.

Tess și Robert au avut parte de noi tensiuni în cuplu. În ediția de miercuri din Mireasa sezon 10, 18 septembrie 2024, telespectatorii au avut ocazia să afle motivul de supărare dintre cei doi concurenți.

Se pare că pe băiat l-a deranjat replica iubitei sale în discuția pe care a avut-o cu fetele despre posibilele ispite din casă. Aceștia au vorbit despre acest subiect, însă certurile nu au întârziat să apară.

Mai mult, Robert a făcut dezvăluiri neașteptate despre copilăria lui în emisia live.

„Poți să accepți faptul că m-a deranjat? Vrei să ne despărțim, zi!?”, a spus băiatul, vizibil afectat de situația în care se află.

Robert a trecut prin momente cumplite în copilărie. Ce a povestit la Mireasa sezon 10

În cele din urmă, Robert a simțit nevoia să se deschidă în fața partenerei sale. Acesta a povestit pentru prima dată în emisiune despre momentele dificile prin care a trecut în copilărie.

„Nu vreau să retrăiesc relația părinților mei.”, i-a zis Tess.

„Ce să vezi, și eu mă gândesc să îmi fac o relație perfectă, să nu trăiască copiii mei tot ce am trăit eu. Nu ar ajuta terapia, sunt niște ani. Să auzi de la părinții tăi că ești urât, că nu ești bun de nimic, chestiile astea le auzeam zi de zi. Mă gândesc cu ce am greșit? Ajungeam acasă și găseam sânge pe pereți, geamuri sparte. Ce să vorbesc despre lucrurile astea? Eu nu vreau milă, urăsc mila! Nu am venit aici să mă victimizez sau să îmi expun viața. Toți de la școală mă credeau arogant, doar eu știam ce se ascundea în spatele măștii ăsteia. N-au fost în stare să-mi trimită o scrisoare”, a mărturisit Robert.

„Eu nu pot să-ți schimb trecutul, dar tu trebuie să îți dai seama că nu ai greșit cu nimic, erai doar un copil. Trebuie să te detașezi de tot ce s-a întâmplat pentru a avea o relație sănătoasă în viitor”, l-a mai consolat Tess.

