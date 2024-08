Gabriela Cristea lipsește săptămâna aceasta de la Mireasa Capriciile Iubirii. Pe fotoliul moderatorului va sta Paula Chirilă.

Gabriela Cristea se află în vacanță, iar locul ei este luat de către Paula Chirilă. Aceasta va modera emisiunea în această săptămână.

Mireasa sezonul 10. De ce lipsește Gabriela Cristea de la Capriciile Iubirii. Cine a moderat emisiunea

În timp ce Simona Gherghe și Gabriela Cristea sunt în vacanță, Mirela Vaida și Paula Chirilă vor modera emisiunile Mireasa, respectiv Mireasa Capriciile Iubirii.

”Săptămâna aceasta eu voi fi gazda dumneavoastră, după care se întoarce Gabriela din vacanță. Știu că am lipsit săptămâna trecută, dar am lipsit voit, am lucrat la un film. Dar nu a fost nicio zi în care să nu mă uit la voi pe AntenaPLAY. Știu tot ce ați făcut. Și tot ce nu ați vrut să se vadă, tot am văzut”, a spus Paula Chirilă.

Săptămâna trecută și Paula Chirilă a lipsit de la Mireasa Capriciile Iubirii.

