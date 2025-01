Mireasa sezonul 11, 29 ianuarie 2025. Iulia a plâns în hohote după ce a primit o scrisoare de la familie

Iuliana a suferit și a plâns în hohote după ce a citit o scrisoare de la familie. Sora concurentei Mireasa a intrat în direct prin telefon.

Iulia a primit o scrisoare de acasă. Printre mesajele de încurajare, fetei i s-a zis: „Lasă-te cucerită! Nu te pune pe tavă! Asta dai de înțeles!”. Tânăra a izbucnit în plâns, simțindu-se certată de vorbele surorii.

„Nu înțeleg ce văd acasă! Mă simt ca un copil de clasa a V-a prost, certată din toate părțile. Nu am simțit că am greșit cu ceva!”, a spus Iulia printre hohotele de plâns.

„Ce te-a afectat atât de tare? Părea ceva foarte dramatic”, a întrebat Simona Gherghe în direct la Mireasa.

„Nu mă așteptam să citesc ceva de genul. Mi-a spus nu te pune pe tavă și m-a afectat știind că eu am acționat rațional. Sora mea este cel mai mare critic al meu, își permite și îi permit să mă critice. Am pus lucrurile cap la cap și o iert”, a spus Iulia în direct.

Sora Iuliei a intervenit în direct prin telefon, precizând că s-a referit la replica Iuliei: „Mă mărit”.

„Bună, Iulia mea dragă! Îmi pare rău că te-am făcut să plângi. Îmi pare sincer rău. Prin cuvintele mele nu am vrut să arăt că tu ai greșit prin gesturile tale, doar prin vorbele spuse exacerbat. E ok să fii un pic mai ponderată. Nouă ne place de Andi, ne-ar fi plăcut și de Alexandru. Suntem de acord cu deciziile ei”, a spus Roxana la telefon în direct.

