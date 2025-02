X Factor sezonul 11, 16 februarie 2025. Cine sunt concurenții care au urcat pe scenă în a patra ediție. Jurații au fost fascinați

În ediția patru din sezonul 11 X Factor, de pe 16 februarie, jurații au avut parte de momente de-a dreptul spectaculoase și voci remarcabile. Iată ce concurenți au urcat pe scenă. Momentele integrale se văd în AntenaPLAY.

În ediția patru a sezonului 11 X Factor, difuzată pe 16 februarie 2025, au urcat pe scenă concurenți cu povești de viață emoționante și interpretări muzicale remarcabile. Deși unii din ei au avut emoții mari, aceștia au reușit să-i impresioneze pe jurați cu talentul lor.

De altfel, telespectatorii s-au bucurat de un adevărat show din fața micilor ecrane. Delia, Puya, Ștefan Bănică și Marius Moga au privit atenți fiecare moment, iar la final au avut o mulțime de cuvinte de laudă pentru concurenți.

Tot în ediția de astăzi, 16 februarie 2025, jurații au cunoscut oameni cu un trecut dureros, dar care și-au găsit liniștea și fericirea prin muzică.

Ce concurenți au urcat pe scenă în a patra ediție din sezonul 11 X Factor, de pe 16 februarie 2025

Prima concurentă care a urcat pe scenă în a patra ediție din sezonul 11 X Factor, de pe 16 februarie 2025, a fost Elisa Long, care a interpretat piesa „Good Luck, Babe!” din repertoriul lui Chappell Roan.

Tânăra are 21 de ani și locuiește în București. Aceasta le-a dezvăluit juraților că are emoții, iar Puya și Marius Moga au ajutat-o să scape de ele: „Noi vrem să vedem cum cânți!”.

„Cred că rupe fata noastră!”, a spus Marius Moga, după ce Elisa Long a cântat primele versuri ale piesei.

„Wow!”, a fost reacția lui Ștefan Bănică.

La finalul momentului său, Elisa Long a ridicat publicul în picioare. Aceasta a primit 4 x DA.

Andrei Stanciu a fost înscris la X Factor sezonul 11 de către profesoara lui de canto. Acesta a avut parte de o surpriză atunci când a fost sunat de către echipa show-ului pentru a se prezenta în fața juraților.

Tânărul s-a decis să le cânte juraților o piesă a Direcției 5: „Dacă ai ști”. Andrei Stanciu a primit 4 x NU.

Un al concurent care a venit mai hotărât ca niciodată la X Factor să-i impresioneze pe jurați, în a patra ediție a show-ului, a fost Adrian Ianc. Are 26 de ani, vine din Arad și lucrează ca barman de 10 ani: „Lucrez de la vârsta de 14 ani, dar nu aveam de ales. Tata a plecat când eu aveam o vârstă foarte fragedă, nu am amintiri cu el. Avea un viciu: alcoolul”.

Adrian Ianc scrie piese de 12 ani, iar în cadrul emisiunii a venit cu o melodie specială, numită „Acasă”. Momentul său a generat o avalanșă de aplauze, iar Puya a fost impresionat de discursul tânărului: „Ai punctat exact lucrurile care dor!”. Acesta a primit 4 x DA.

Crina Voicu a pășit în platoul X Factor cu o mulțime de emoții, dar asta nu a împiedicat-o să își vadă visul devenit realitate: să cânte pe scenă, în fața unui public numeros. Adolescenta are 16 ani și este din București.

„Mi-a plăcut foarte mult și ce a ținut de orchestrație. Bine de tot!”, a spus Delia.

„E clar că ești o fată talentată, iar talentul se moștenește! M-aș fi așteptat la mai mult de la tine!”, a adăugat Ștefan Bănică, după momentul Crinei Voicu.

Adolescenta a primit 3 x DA și un NU din partea juraților, trecând în etapa următoare a competiției.

Alexandrina Gaviuc a făcut un show de zile mari în platoul X Factor după ce a interpretat piesa „London Bridge” - Fergie, cântând la acordeon. Delia a rămas cu gura căscată atunci când tânăra și-a făcut apariția: „Wow, ce drăguț!”.

„Am participat la Eurovision din Republica Moldova în anul 2024. Am cântat singura melodie în limba română, a fost o experiență nemaipomenită, am urcat pe locul 5.”, a povestit tânăra.

Prezența scenică și vocea uimitoare au convins jurații cu locul Alexandrinei Gaviuc este pe scena show-ului. Tânăra a primit 4 X DA.

Piesa You Know I’m no good - Amy Winehouse a fost interpretată de către Max K în ediția patru din sezonul 11 X Factor, de pe 16 februarie 2025. Tânăra a dezvăluit că se va bucura de experiență, indiferent de voturile juraților.

La vârsta de 27 de ani, Max K este deja cunoscută în mediul online. Delia și Marius Moga au recunoscut-o imediat. Tânăra a obținut 4 X Da.

Mihai Vulpe din Târgu Jiu a intrat perfect în pielea lui Elvis Presley în cadrul show-ului. Jurații au analizat atent momentul concurentului, iar piesa Suspicious Minds a fost pe gustul lor: „Mi-am dorit foarte mult să ajung aici!”.

„E o piesă clasică la care mă așteptam la mult mai mult, pentru că cere! Mi s-a părut o joacă, iar piesa asta nu este o joacă. Mie îmi place Elvis Presley de mor!”, a punctat Ștefan Bănică.

Concurentul a primit 4 x NU din partea juraților.

Trupa BASS a venit pe scena X Factor cu piesa „Just A Girl” de la No Doubt. Deși n-au niciun profesor de muzică, adolescenții au fost mai pregătiți ca niciodată să-i impresioneze pe jurați cu tot ce au învățat până acum.

„Noi abordăm mai multe stiluri. Recent am lansat o piesă pe TikTok, dar planificăm să avem o carieră din piesele noastre. Noi avem 15 ani, basistul este cel mai mare, are 17 ani”, a spus solista.

„Ați sunat foarte bine și aveți o dinamică foarte faină, avem nevoie de voi la X Factor”, a spus Delia. Trupa BASS a primit 4 x DA.

Printre concurenții care au mai urcat pe scena X Factor sezonul 11 în a patra ediție, de pe 16 februarie 2025, se numără și Ioana Gâdinceanu, cu piesa „What's Up?” de la 4 Non Blondes. Tânăra locuiește în București de 7 ani, este psiholog și psihoterapeut, dar face parte și dintr-o trupă.

Ioana Gâdinceanu a reușit să obțină doar 2 x Da și 2 x Nu.

Georgiana Costache a venit la X Factor alături de artista Jo, care a și convins-o să participe la acest show. Tânăra în vârsta de 22 de ani a decis să cânte piesa „Part of Your World” din repertoriul lui Jodi Benson.

„Sora mea nu a avut curajul să urmeze muzica, așa că a mers la medicină. Eu am zis că ori muzica, ori nimic. Tata e o persoană foarte cool, chiar dacă nu a vrut să apară la televizor”, a povestit ea.

Georgiana Costache a reușit să-i ridice pe jurați de la masă. Mai mult, aceștia au fost extrem de impresionați de momentul tinerei: „Am avut senzația că sunt la un film, iar tu ai fost personajul principal!”.

„M-am bucurat din suflet!”, a mai evidențiat Delia.

În cele din urmă, concurenta a primit 4 x DA, mergând în etapa următoare a concursului.

The Pipers i-a făcut pe jurați să se bucure din plin de momentul lor, interpretând piesa „Fata de la țară”. Delia a rămas cu gura căscată atunci când a descoperit ce melodie urmează să răsune în platoul X Factor. Jurata nu s-a mai putut abține și a început să danseze.

„Mamă! Pe sufletul meu! Ați sunat bombă rău, sunteți buni rău, îmi place tare!”, a punctat Delia.

„Mi-a plăcut atitudinea”, a mai zis Ștefan Bănică.

Trupa The Pipers a primit 4 x DA.

S-au spus povești de viață impresionante în a patra ediție din sezonul 11 X Factor, de pe 16 februarie 2024

Printre concurenții care au cucerit publicul cu talentul lor și povestea de viată impresionantă se numără și Adriana Violeta Dacălu. Tânăra este de 17 ani în Spania, dar a revenit în România pentru a participa la X Factor, unde a cântat piesa „Di mi nombre” - ROSALÍA.

În culise, aceasta i-a vorbit lui Mihai Morar despre încercările vieții sale: „Sunt plecată de la vârstă de 14 ani. Am terminat 12 clase acolo, iar apoi a trebuit să renunț pentru că mama mea nu avea posibilități să mă trimită în afara orașului pentru a studia. Am început să lucrez la bucătărie, la măcelărie. Acum 3 ani am început să lucrez la o fabrică de conserve de pește.

Străinătatea este grea, dar nu îmi lipsește nimic pentru că am salariu meu. Am un băiețel de 8 ani, locuim amândoi într-o casă cu chirie. A fi mamă singură este foarte greu, mai ales să nu ai pe nimeni. Mama mea a murit acum 4 luni, iar tatăl meu a murit când aveam un an. Așa că sunt foarte singură. Ea își găsea refugiul în muzică. A intrat într-o depresie urâtă, motiv pentru care a făcut un atac cerebral. Nu a mai rezistat, a stat două săptămâni la pat paralizată, am avut grijă de ea”.

Momentul său a fost de-a dreptul spectaculos. Adriana Violeta Dacălu i-a impresionat pe jurați și a primit 4 x DA.

Și Victor Hexan a venit la X Factor cu o poveste senzațională de viață, pe care jurații au ascultat-o fascinați. Acesta are o carieră la care foarte mulți visează, ce l-a ajutat să cunoască fotbaliști celebri.

„Cu Ibrahimović am rămas într-o relație deosebită. Peste tot pe unde am fost, știind că îmi place să cânt, mă rugau să cânt atunci când îi masam. Am venit la X Factor pentru că Adelina Chivu prezintă, iar de 16 ani nu i-am mai văzut. Prima dată ne-am întâlnit în avionul care ne ducea către Campionatul European de Fotbal.

Eu am fost fotbalist până la 30 de ani și am jucat la Divizia B. M-am accidentat, am venit la București să mă repar, iar atunci mi-am dat seama că vreau să fiu fizioterapeut. Timp de 20 de ani am fost fizioterapeut la echipa Națională de Fotbal a României, am lucrat cu domnul Mircea Lucescu”, a povestit Victor Hexan.

În ediția patru din X Factor, de pe 16 februarie 2025, fizioterapeutul a cântat „Quizas, quizas, quizas”.

„Este un exemplu pentru noi toți!”, a spus Puya.

Marta Cîmpeanu și-a făcut apariția în fața juraților pentru a cânta o piesă din repertoriul Artic Monkeys – Do I Wanna Know?. Prezența ei pe scena X Factor se datorează tatălui ei, care a încetat din viață.

„De mică am pasiunea pentru rock, de la tata. Am cântat împreună. El m-a învățat cam tot ce știu acum. În vara anului 2019, tata a început să aibă niște simptome. A început să se ducă la tratamente în București, m-a sunat și mi-a zis că o să vină acasă. Nu mi-a spus niciodată ce are, am fost foarte supărată pe ei. În 2020, pe 14 mai, s-a simțit rău. Am stat și m-am uitat la telefon toată seara pentru că mi-a promis că o să mă sune, și nu a mai sunat.

Tatăl meu era foarte iubit! Era omul care aducea zâmbetele pe fețele celorlalți. Asta este chitara lui, eu eram acolo când și-a scris numele pe ea. Este o parte din tatăl meu. Cred că este foarte mândru că am ajuns până aici”, a povestit tânăra cu lacrimi pe față.

Ștefan Bănică a încercat să o încurajeze, iar ce a urmat este de-a dreptul spectaculos. Toți au fost emoționați de vocea tinerei, motiv pentru care a primit 4 x DA.

X Factor sezonul 11 se vede în fiecare duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.