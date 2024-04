Mireasa sezonul 2. Cătălina este însărcinată. Primele imagini cu burtica

Cătălina de la Mireasa sezonul 2 va deveni mămică. Tânăra poartă în pântec un băiețel și a făcut anunțul la aniversarea sa de 27 de ani.

Un nou bebeluș în familia Mireasa. O fostă concurentă din sezonul 2 a anunțat că este însărcinată.

Este vorba despre Cătălina Stănescu, care a împlinit recent 27 de ani. Cu această ocazie a anunțat că urmează să aducă pe lume un băiețel.

Cătălina, fostă concurentă a sezonului 2 Mireasa, este însărcinată. Primele imagini cu burtica

Cătălina din sezonul 2 Mireasa o să fie mamă. Fosta concurentă a postat pe contul său de Instagram imagini de la aniversarea vârstei de 27 de ani și, îmbrăcată într-o rochie albastră, le-a arătat internauților cât de mare i-a crescut burtica.

”27 de neprețuit! 🩵 Iubesc cum nu am crezut ca se poate, minunea vieții mele se întâmplă!

My baby boy coming soon! 🩵”, a scris Cătălina la descrierea fotografiilor emoționante.

În imagini apare doar ea, alături de mai multe buchete de flori. Discretă, Cătălina a preferat să nu posteze fotografii cu familia sa sau cu tatăl bebelușului.

De altfel, ea nu s-a afișat în mediul online cu partenerul său, deși în septembrie 2023 publica o poză cu inelul de logodnă.

”Forever” (în traducere: pentru totdeauna), scria ea atunci.

Cine este Cătălina Stănescu, fosta concurentă de la Mireasa sezon 2

Cătălina Stănescu este din Argeș și una dintre cele mai apreciate concurente de la Mireasa. Brunetă, tunsă scurt și cu un corp de invidiat, tânăra le-a impresionat pe mamele din sezonul 2.

La vremea respectivă, Cătălina era studentă la Management și lucra ca operator recepție. Ea spera să aibă mai mult noroc în dragoste decât în afara show-ului matrimonial, însă norocul nu i-a surâs. Cătălina Stănescu a fost eliminată după doar câteva săptămâni în casa Mireasa sezon 2.

Ultima apariție TV a Cătălinei Stănescu a fost la Mireasa: Urzeala Soacrelor. Înainte de participarea la show-ul unde sunt comentate evenimentele din emisiunea de la Antena 1, Cătălina a fost prezentă la Marea Finală a sezonului 2.

Atunci ea a purtat o rochie lungă, cu decolteu adânc. Dacă bustul ei a fost scos în evidență, tăieturile din lateral ale piesei vestimentare au lăsat la vedere și zone pe care alte femei nu ar avea curajul să le afișeze. Dar nu este cazul tinerei pentru că este posesoarea unui corp de invidiat.