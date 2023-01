Mireasa, sezonul 5. Alexandra Ghioca, ipostaze romantice alături de iubitul său. Cum s-au fotografiat cei doi la munte

Alexandra Ghioca, fosta concurentă a sezonului 5, și-a găsit sufletul pereche după despărțirea de Cosmin. La 5 luni de la confirmarea separării lor, tânăra s-a afișat cu noul partener pe rețelele sociale.

Pentru că este foarte activă pe contul de Instagram, unde își ține la curent susținătorii cu cele mai importante evenimente din viața ei, fosta concurentă a show-ului matrimonial nu a ezitat să publice mai multe poze alături de iubitul său din vacanța de la munte.

Din imagini se poate observa că Alexandra Ghioca este mai fericită ca niciodată. Deși a avut mai multe dezamăgiri în dragoste chiar și în casa Mireasa, tânăra nu a încetat să creadă în iubirea adevărată.

Alexandra Ghioca din sezonul 5 Mireasa și iubitul ei, ipostaze romantice din vacanță

De curând, fosta iubită a lui Cosmin din sezonul 5 Mireasa și-a luat prin surprindere susținătorii de pe Instagram cu mai multe poze din vacanța la munte, unde se pare că nu a fost singură. Aceasta a plecat alături de noul său partener lângă care radiază de bucurie.

Alexandra Ghioca a publicat o serie de imagini în care își sărută pasional iubitul sau îl îmbrățișează. Ipostaze romantice nu au trecut neobservate de prietenii virtuali, care au comentat imediat la postare.

„Te Iubesc, iubirea mea ❤️❤️”, a fost mesajul pe care iubitul său i l-a lăsat la fotografii.

Postarea a generat mai bine de 800 de like-uri și o mulțime de reacții din partea susținătorilor. De asemenea, Alexandra Ghioca a atras atenția prietenilor virtuali cu ținuta sa deosebită, care i-a scos în evidență frumoasele trăsături ale feței.

Care este motivul pentru care Alexandra Ghioca și Cosmin din sezonul 5 Mireasa au ajuns la despărțire

Cosmin din sezonul 5 Mireasa este cel care a confirmat despărțirea de Alexandra Ghioca prin intermediul unui live pe rețelele sociale.

”E clar că amândoi avem greșelile noastre. Acum sunt singur, unde știați cu toții că stau cu chirie. Alexandra este de pe 18 iulie la Brăila, nu este lângă mine. (...) Caracterul meu nu o să mă lase niciodată ca după o relație să arunc cu noroi în celălalt, indiferent, chiar dacă am dreptate, chiar dacă nu am dreptate.”, a mărturist tânărul în mediul online.

Întrebat de ce relația lor a ajuns la final, Cosmin a încercat să explice: ”Nu a plecat din scurt, au fost mai multe discuții de-a lungul timpului, până când amândoi am conștientizat că nu ajungem nicăieri așa. Alexandra a plecat pe 18 iulie la Brăila, iar în weekend-ul acesta s-a întors la București să mai discutăm. Aseară a plecat, din nou, la Brăila.

Discuții din casa Mireasa nu au mai fost pentru că am considerat că dacă am ajuns până în acel punct, am zis să șterg cu buretele tot ce a fost în emisiune, deși au fost niște chestii care m-au deranjat foarte tare și m-au durut. Am zis să ștergem cu buretele tot ce a fost în emisiune și să vedem ce va fi afară pentru că afară este cu totul altceva.”