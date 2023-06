Mireasa, sezonul 5. Nora, răsfățată de un bărbat „misterios”. Ce cadou a primit tânăra: „Sufletul meu!”

Nora, fosta concurentă din sezonul 5 Mireasa, a primit un buchet superb de trandafiri din partea unui bărbat „misterios”. Deși nu a mai apărut pe micile ecrane ale publicului, tânăra este destul de activă în mediul online.

De curând, superba șatenă a luat pe toată lumea prin surprindere cu o postare neașteptată. Se pare că fosta iubită a lui Leo ar fi într-o nouă relație, iar sufletul său pereche o răsfață așa cum știe mai bine.

Tânăra s-a decis să nu le mai ascundă susținătorilor de pe Instagram faptul că este mai fericită ca niciodată. Mai mult decât atât, Nora a scos la iveală faptul că gesturile mici ale partenerului îi copleșesc inima și în momentele grele din viață.

Ce mesaj a transmis Nora din sezonul 5 Mireasa în dreptul imaginii cu buchetul de flori

În dreptul InstaStory-ului cu buchetul senzațional de flori, Nora din sezonul 5 Mireasa a transmis un mesaj uluitor. Fosta concurentă a show-ului matrimonial și-a exprimat sentimentele față de bărbatul „misterios”, chiar în mediul online.

„Mereu mă surprinzi și în momentele grele din viața mea, ești sufletul meu!”, a scris frumoasa șatenă.

Deși nu a vorbit public până acum despre bărbatul „misterios” din viața ei, Nora nu ezită să le dea semne susținătorilor că au apărut câteva schimbări din punct de vedere amoros.

Nora a părăsit competiția sezonului 5 Mireasa din cauza unor probleme de sănătate

Nora a avut parte de momente dificile în casa Mireasa sezonul 5, după ce a început o relație cu fostul său partener Leo. Povestea lor de dragoste a avut un sfârșit trist pentru că tânăra a fost nevoită să părăsească show-ul matrimonial din cauza problemelor de sănătate.

Plecarea ei a fost de-a dreptul emoționantă. Cu lacrimi pe față și ochii triști, Nora s-a întors acasă renuntând la „războiul” cu doamna Dana.

„Două luni de zile doar la medici am fost. Trebuia să mă recuperez. Am făcut tratament pentru spasmofilie. Am umblat la psiholog de două ori pe săptămână, la psihiatru o dată pe săptămână. Nu simțeam că am nevoie de cineva lângă mine. Pe primul loc m-am pus pe mine, să mă fac bine cu sănătatea, să se poată bucura familia și oamenii din jur de mine și de prezența mea.”, a mărturisit concurenta sezonului 5 la Mireasa: Confesiuni, un proiect exclusiv AntenaPlay, la scurt timp de la plecarea din emisiune.