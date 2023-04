Mireasa, sezonul 5. Nora, mesajul emoționant, la un an de la apariția ei în emisiune. Ce a ținut să scrie fosta concurentă

Nora de la Mireasa sezonul 5 a scris un mesaj destul de emoționant, la un an de când show-ul Mireasa i-a schimbat viața. Aceasta a publicat alături de cuvintele sensibile și o fotografie cu ea de pe vremea când își căuta dragostea în cadrul emisiunii.

Nora de la Mireasa, sezonul 5, mesajul emoționant pe care l-a scris pe internet. Ce a ținut să precizeze

Fosta concurentă de la Mireasa, Nora Balazs, a precizat faptul că fanii ei au rămas alături de ea până în acest moment, chiar dacă ea nu mai face parte din concurenții Mireasa, în sezonul actual. Aceasta a scris astfel pe Instagram:

„Dragilor a trecut un an, un an de când povestea mea din cadrul showului în care m-ați cunoscut, s-a terminat. Un an în care am învățat și învăț în continuare despre mine, descopăr tot ce este în jurul meu și merg înainte, poate către un viitor strălucit. În acest an ați rămas alături de mine, și va mulțumesc pentru tot sprijinul acordat. Deși nu aveți obligația, chiar dacă m-ați susținut, sunteți acolo cu mine la rău și la bine, prin toate aventurile mele!

Vă mulțumesc în continuare că va rupeți din timpul vostru pentru a îmi scrie poate și un "Ce faci Nora". Înseamnă mult să știu că sunteți aici și că indiferent de orice mă apreciați exact așa cum sunt eu! În acest an, deloc ușor, am reinvatat să trăiesc, să sper, am învățat că nu sunt perfectă și că fac greșeli. Nimeni nu e perfect, dar cât timp încercăm să fim cea mai bună versiune a noastră, suntem pe drumul cel bun! Vă mulțumesc încă o dată pentru tot!”, scrie Nora pe internet.

Fanii ei i-au scris mai multe mesaje și au felicitat-o pentru sinceritatea de care a dat dovadă.

Care a fost motivul pentru care Nora a părăsit casa Mireasa în sezonul 5

Nora a avut un parcurs dureros în casa sezonului 5 Mireasa. Fosta concurentă a trecut prin momente dificile, după ce a format un cuplu cu Leo. Deși trăiau o frumoasă poveste de dragoste, relația celor doi nu a fost acceptată și de doamna Dana, mama tânărului.

Tensiunile, stresul și tristețea și-au pus amprenta asupra tinerei, fapt care i-a afectat starea de sănătate. Nora a început să se simtă mai rău în fiecare zi, motiv pentru care și-a dorit foarte mult să părăsească competiția.

Telespectatorii au urmărit cu emoții despărțirea dintre Nora și Leo. Momentul a fost unul trist și copleșitor pentru toți din casa sezonului 5 Mireasa, dar și pentru oamenii de acasă.

Chiar dacă a plecat din competiție într-o situație de cumpănă, fosta concurentă a reality show-ului a luptat mult pentru dragostea ei. Tânăra a făcut o mulțime de sacrificii pentru a-l păstra pe Leo lângă ea, lucru care nu s-a întâmplat și la ieșirea din casa Mireasa.