Sebastian, fostul concurent de la Mireasa sezonul 5, a decis să-și schimbe cariera. Tânărul s-a înscris în USR și candidează la alegerile din 9 iunie.

Sebastian vrea să fie primarul satului din care provine. Tânărul inginer candidează din partea USR.

Mireasa sezonul 5. Sebastian a intrat în politică. Fostul pretendent al Inimioarei candidează pentru postul de primar

Sebastian este unul dintre cei mai carismatici concurenți din istoria Mireasa. Tânărul a reușit să stârnească hohote de râs, dar a fost și protagonistul unor momente tensionate.

El nu a reușit să găsească pe cineva în casa Mireasa, dar și-a întâlnit aleasa în afara competiției. În august 2024, Sebastian se va căsătorit religios cu Alexandra, iubita lui.

Înainte de acest moment, Dudași are de trecut un hop. Tânărul, care este inginer, a decis să intre în politică. El este candidatul USR la Primăria Tălpaș.

”Tânăr inginer diplomat în domeniul Aerospațial, MIHAI SEBASTIAN DUDAȘI își desfășoară activitatea în momentul de față în sectorul infrastructurii energetice.

Bine informat, dornic de muncă și încrezător în dezvoltarea durabilă a comunei Tălpaș, MIHAI SEBASTIAN DUDAȘI a ales să se implice în mod direct în administrația locală, întorcându-se acasă definitiv, după o experiență de muncă în afara țării, la Israel Aerospace Industries, principalul producător aerospațial și de aviație din Israel.”, îl descrie USR Dolj pe fostul pretendent al Inimioarei de la Mireasa.

Cine este Sebastian de la Mireasa

Sebastian Dudasi s-a născut pe 15 martie 1998 și locuiește în Craiova. Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, este singur la părinți și spune că a fost foarte răsfățat.

”Numele meu este Dudași Mihai Sebastian, am 23 de ani și vin însoțit de mătușa mea din Craiova.

Ca orice om am și plusuri și minusuri, probabil că plusurile mi le știu și minusurile nu mi le cunosc... Sunt o persoană destul de perfecționistă, o persoană alunecoasă, dar totodată sinceră. Orice ține de un lucru nou, e un hobby pentru mine.

Provin dintr-o familie unită, muncitoare, puțin mai sus de modestă, dar am fost crescut cu foarte puțini bani pentru că ei m-au învățat că banii provin din muncă”, a declarat Sebastian.

Mama lui lucrează ca asistent medical, iar tatăl este medic psiholog, în cadrul armatei. De asemenea, este nepotul Claudiei Ghițulescu, una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară din România.

Concurentul spune că el a mers la Facultatea de Inginerie Electrică, însă recunoaște că nu a fost un student silitor. La momentul actual, însă, Sebastian Dudași este inginer și se ocupă de repararea și întreținerea avioanelor.

”În unele momente sunt egoist, pentru că sunt singuri la părinți. Eu nu pot să îmi iau singur deciziile. Mama lucrează ca asistent medical și nu a putut să mă însoțească la emisiune. Am fost un copil rebel, am schimbat două școli și mai multe clase.

Am urmat Facultatea de Inginerie Electrică, după patru ani am terminat cu chiu cu vai și în momentul de față sunt inginer. Jobul meu este de întreținere și reparații avioane. Mă consider o persoană proastă pentru că îmi doresc tot timpul să învăț”, a mai spus Sebastian Dudași.