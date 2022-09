Mireasa Sezonul 6, 2 septembrie 2022. Ana a izbucnit în lacrimi de față cu ceilalți concurenți. Ce a făcut-o pe tânără să plângă

Ana și-a dat frâu liber sentimentelor în ediția de vineri din Mireasa, 2 septembrie 2022. Concurenta a început să plângă atunci când Simona Gherghe a adus în discuție un subiecte foarte delicat.

Întrebată cum s-a simțit în ultimele zile pentru că a fost departe de fiul său, Ana nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Aceasta a dezvăluit că îi este foarte dor de fiul său, mai ales că nu a reușit să vorbească deloc cu el.

Ana mai confirmat că și-a lăsat fiul la fosta soacră înainte de a pleca în emisiunea Mireasa, lucru care a stârnit o situație neașteptată. Se pare că femeia nu a fost deloc de acord cu decizia concurentei, motiv pentru care a vrut să o reclame pentru abandon.

Citește și: Mireasa 2022, sezonul 5. Alina se pregătește să își deschidă o afacere. Despre ce este vorba

„Îmi este foarte dor de el, nu am vorbit deloc cu el de când am ajuns aici. Eu când am plecat l-am lăsat la fosta soacră, urmând ca părinții mei să-l ia de la fosta soacră. Aceasta s-a supărat că am plecat. Prima data m-a amenințat că mă reclamă pentru abandon. Eu am custodie exclusivă. Eu am plecat din scurt, a fost o decizie pe care am acceptat-o.”, a mărturisit Ana, vizibil emoționată și cu lacrimi în ochi.

Cum a decurs întâlnire dintre Ana și Valentin

În urmă cu câteva zile, Ana a dezvăluit ce își dorește de la un partener de viață, iar primul ei blind date a fost cu George, fiind unul eșuat. Acum, concurenta a mers la o întâlnire cu Valentin, iar lucrurile nu au decurs deloc așa cum se aștepta ea.

„Mi-aș fi dorit să găsesc un bărbat mai matur, trecut prin viață”, a dezvăluit tânăra.

Cei doi au avut ocazia să se cunoască după ce au preparat o plăcinta turcească. Concurenta i-a dezvăluit lui Valentin că are un băiețel și că a mai fost căsătorit, lucru care l-a făcut pe tânăr să pună mai multe întrebări.

Citește și: Mireasa live. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Concurentul a întrebat-o pe Ana dacă s-ar vedea lângă un bărbat mai tânăr, iar răspunsul său a fost unul de-a dreptul sincer. Aceasta a mărturisit că și-ar dori ca viitorul său soț să fie matur și să îi accepte copilul.

Ana a vrut să afle dacă Valentin ar accepta situația în care ea se află, iar tânărul i-a confirmat că nu. În urma declarațiilor făcute de concurent, Ana s-a decis să pună punct discuției.

„Nu a fost pe placul meu, este imatur, prea mic. (...) În rest, ne-am simțit bine și am degustat ce am pregătit. Mă simțeam mult mai puțin confortabil dacă ar fi avut o anumită vârstă și ar fi spus acel lucru. Sincer, mi s-a părut un copil în gândire, dar și ca aspect fizic”, a spus concurenta despre Valentin.

„Cred că am încheiat”, i-a spus tânăra băiatului.

„S-a închis foarte repede discuția pentru că i-am spus că nu aș accepta o femeie cu copil.”, i-a mărturisit Valentin prezentatoarei TV.