Mireasa 2022, sezonul 5. Alina se pregătește să își deschidă o afacere. Despre ce este vorba

Alina și Valentin, foștii concurenți ai sezonului 5 Mireasa, duc o viață fericită de când au ieșit din casa show-ului matrimonial. Povestea lor de dragoste a început timid în emisiune și a continuat în afara ei.

Cei doi s-au căsătorit în Marea Finală a emisiunii, unde au spus un „DA” hotărât în fața ofițerului stării civile. Deși n-au câștigat premiul cel mare, Alina și Valentin s-au bucurat din plin de toată experiența pe care au trăit-o împreună în cadrul show-ului matrimonial.

La aproape două luni de la încheierea sezonului 5 Mireasa, foștii concurenți sunt mai bine ca niciodată împreună. Aceștia și-au văzut în continuare de viața lor, iar acum locuiesc împreună în Timișoara.

Ce afacere își va deschide Alina, fosta concurentă a sezonului 5 Mireasa

Alina și Valentin au fost invitați în platoul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii de la Antena Stars în urmă cu câteva zile. Aceștia au vorbit despre viața lor după show-ul matrimonial, dar și despre planurile de viitor.

Fosta concurentă a sezonului 5 Mireasa nu s-a putut abține și a dezvăluit că se pregătește să își deschidă o afacere destul de profitabilă. Aceasta și-a propus să își construiască o florărie de la 0, fiind susținută de soțul său.

„Ne-am mutat amândoi în Timișoara, eu am decis să îmi deschid o florărie. Soțul meu mă ajută cu toate. Am decis să facem noi mobila și tot. Am pornit de la 0.”, a mărturisit Alina cu zâmbetul pe buze.

„O mare parte din florărie e aproape gata. Chiar și azi am fost să mai facem niște cumpărături.”, a completat-o Valentin, vizibil mândru și entuziasmat.

Alina a evidențiat faptul că se bucură foarte tare pentru că Valentin îi este alături în acest proiect și o susține din toate punctele de vedere.

Cum se înțelege Alina cu socrii săi, dar și ce planuri de viitor are alături de Valentin

Întrebați de Gabriela Cristea dacă și-au plănuit să facă un copil, Alina și Valentin au dezvăluit faptul că își doresc acest lucru. Mai mult decât atât, fostul concurent al sezonului 5 Mireasa a dezvăluit, în glumă, că deja există ceva semne, fapt care a făcut-o pe prezentatoarea TV să ceară un test de sarcină în platou.

De asemenea, cei doi au dezvăluit că își doresc să se căsătorească cât mai curând, însă acum pun la punct toate detaliile pentru nuntă.

„Referitor la cel mic, noi am zis când o vrea Dumnezeu. Începem să ne stabilim și toate detaliile pentru nuntă. Nu am stabilit încă o dată, dar am zis că la anul.”, au mai adăugat Valentin și Alina.

Fosta concurentă a sezonului 5 Mireasa a susținut faptul că se înțelege foarte bine cu socrii săi, atunci când a fost întrebată legată de acest aspect.

„Și tata o adoră când o vede. Eu sunt foarte mândru de ea, când o văd așa îmi crește inima în mine.”, a mai spus Valentin.