Mireasa, sezon 6. Cosmin a mărturisit că a fost contactat de Luță. De ce a umblat tânărul în telefonul Mirunei

Cosmin a mărturisit în direct la Mireasa: Capriciile Iubirii de la Antena Stars, că a simțit că ceva se întâmplă când a decis să se uite la mesajele din telefonul Mirunei.

„Eu am simțit. Parcă cineva m-a trimis acolo și mi s-a dovedit. Nu erau mesaje că mi-e dor de tine. Dacă eu vedeam astfel de mesaje, nu pot să zică că poate treceam peste. Dar erau de iubire. Femeia pe care eu o iubeam, de fapt, iubea pe altcineva”, a spus Cosmin.

Deși nu a dat foarte multe detalii despre conversație, Cosmin a mărturisit că a fost sunat de Luță, bărbatul însurat căruia Miruna i-a trimis mesaje de dragoste.

Cosmin a mărturisit că Luță l-a sunat: „Mi s-a părut penibil”

„Luță m-a sunat și mi s-a părut penibil. N-am nimic cu el. Nu mi-a cerut nimic. Nu mă interesează persoana lui. Din partea mea poate să facă ce vrea. Dacă Miruna o să fie fericită cu el le doresc tot binele. Să nu vă gândiți că dacă eu o văd pe Miruna pe stradă eu fug de ea, sau încep să o înjur. Nu vreau să-i fac rău mai mult decât și-a făcut singură”, a spus Cosmin la Mireasa: Capriciile Iubirii.

„Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a spus Miruna.

Miruna a povestit cum Cosmin a intrat pe Instagram-ul ei și a descoperit mesajele pe care aceasta i le-a trimis lui „Luță”.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic”, a spus Miruna.