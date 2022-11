Mireasa sezonul 6. Damaris a îmbrăcat rochia de mireasă! Tânăra face spectacol în fața aparatului de fotografiat

Damaris a fost una dintre cele mai îndrăgite curente ale show-ului Mireasa. Ea a părăsit concursul, dar continuă să fie în atenția susținătorilor săi. Ultima imagine stă dovadă a faptului că are o activitate intensă. Acesta a probat mai multe rochii de mireasă în cadrul unui shooting foto.

Imaginile încărcate pe rețelele de socializare au surprins plăcut și au ridicat totodată semne de întrebare, însă clar este faptul că tânăra face parte dintr-un proiect.

Damaris, apariție de vis în rochie de mireasă. Tânăra a surprins plăcut, fanii au fost foarte curioși: “Unde-i mirele?”

Damaris știe cum să atragă atenția și admirația susținătorilor. Chiar dacă nu mai este în concursul Mireasa și nu a apucat să îmbrace rochia în cadrul show-ului care se află în plină desfășurare, ea a furat stratul și în cadrul unei sesiuni de fotografie ea a îmbrăcat o rochie splendidă, cu mâneci largi și dantelă.

Postarea a tras sute de comentarii în scurt timp, între care: “Unde-i mirele?”, “Ești superbă!”, “Zâna bună din povești”, “Rochia este frumoasă, dar o faci și mai frumoasă”.

Citește și: Mireasa sezon 6. Damaris, lămuriri despre perioada petrecută într-un spital de psihiatrie. Ce răspuns dă fosta concurentă

Damaris a postat, pe contul ei de Facebook, un mesaj lung în care face referire la perioada în care s-a refăcut într-un centru special. Ea o menționează și pe doamna Dorina, precizând că nu au avut nicio discuție personală despre internarea ei.

Fosta concurentă de la Mireasa sezon 6 a dorit să lămurească mai multe aspecte. Într-o postare pe contul ei de Facebook, Damaris a negat faptul că i-ar fi povestit doamnei Dorina despre internarea ei la spitalul de psihiatrie.

”Având în vedere afirmațiile repetate din ultima perioadă ale unei persoane cunoscute de dumneavoastră, mă văd nevoită să realizez această postare pentru a clarifica anumite aspecte. Dânsa a făcut o afirmație cum că „Damaris mi-a spus că a fost legată și dusă în cămașă de forță”. Doresc să lămuresc acest aspect:

Din capul locului, afirm faptul că eu niciodată nu am vorbit cu doamna Dorina cu privire la subiectul acesta. Abordarea acestui subiect am făcut-o o singură dată, în cadrul emisiunii, material pe care dânsa l-a vizionat în următoarele zile. Eu nu am purtat niciun fel de discuții personale cu dânsa pe seama internării mele.”, a scris Damaris pe contul ei de Facebook.

Nu i-a uitat nici pe cei care au numit-o ”nebună”, doar pentru că este diferită. Damaris spune că nu îi judecă pe aceștia, pentru că ”o persoană cu suflet nobil niciodată nu o să își irosească timpul în a sta să mă judece.”

Aceasta a mai notat: ”Unii dintre voi mi-ați adresat apelativul „nebună”. Nu este menirea mea să vă judec, însă vreau să subliniez un adevăr: din adâncul inimii vorbește gura, iar modul în care vă adresați semenilor reflectă de fapt viziunea asupra propriei persoane.

Atunci când îi judeci pe cei din jur, unul din degetele de la mână este îndreptat asupra lor, însă restul de patru sunt îndreptate spre tine, omule drag. O persoană cu suflet nobil niciodată nu o să își irosească timpul în a sta să mă judece.”

Citește și: Mireasa sezon 6. Damaris, deranjată de apropierile dintre Sebaidin și Adina. A spus că nu-și mai dorește nimic cu el