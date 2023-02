Mireasa sezonul 6. Miruna, reacție acidă pe rețelele sociale. Ce a făcut-o pe tânără să răbufnească: „Nu sunt în depresie”

Miruna a răbufnit pe rețelele sociale. Fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa nu s-a mai putut abține și a transmis un mesaj tranșant pe contul de Instagram, la scurt timp de la despărțirea de Cosmin.

Tânăra a lipsit o perioadă scurtă de timp din mediul online, iar tot ce s-a întâmplat în absența ei a făcut-o să reacționeze acid. Acesta și-a anunțat susținătorii că nu trebuie să îi contacteze pe cei dragi ei, dacă activitatea sa de pe Instagram nu mai este la fel de intensă.

Miruna din sezonul 6 Mireasa, veste pentru prietenii virtuali

Se pare că oamenii din mediul online s-au îngrijorat când au văzut că Miruna nu a mai postat nimic pe Internet, motiv pentru care au decis să le scrie un mesaj apropiaților acesteia, lucru care a deranjat-o foarte tare pe tânără.

„Vă rog să nu îmi mai căutați prietenele, cunoștințele dacă vedeți că nu am postat nimic o zi, două, 100! Dacă nu postez o zi ceva, nu înseamnă nici că sunt în depresie, nici că sunt pe moarte! La fel și dacă nu răspund la mesaje! Voi fi mai absentă în online, am lucruri de făcut, de rezolvat și momentan nu mai am energia necesară! Mulțumesc!”, a fost mesajul transmis de fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa.

Care este motivul pentru care Miruna și Cosmin s-au despărțit

Miruna, fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa, a dat cărțile pe față după despărțirea de Cosmin. În ediția Mireasa de pe 17 ianuarie 2023, tânăra a explicat motivul pentru care ea și Cosmin au ajuns să se separe. Iată ce dezvăluiri a făcut.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani.

Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță.

Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (..) Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire.

Mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a povestit Miruna.