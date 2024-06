Alexandra a postat recent o imagine cu iubitul său, Andrei, cel cu care s-a logodit la finalul anului trecut.

Fosta concurentă de la Mireasa sezonul 5 strălucește la doi ani de la finalul emisiunii la care a participat.

Cum arată acum Alexandra, după ce s-a vopsit blondă. Fosta iubită a lui Cosmin e logodită în prezent

Alexandra a pășit în casa Mireasa dornică să găsească pe cineva. Venea tocmai din Spania pentru a își găsi jumătatea. Prima dată i-a atras atenția Aron, cu care a format un cuplu. Au fost prima pereche din sezonul 5. Însă curând aveau să apară neînțelegerile.

Aron a suspectat că există atracție între Alexandra și Cosmin. Cei doi au negat, însă l-a scurt timp s-au apropiat și au format un cuplu. Au părăsit casa Miresa împreună și au locuit la București.

Însă nu era totul roz, iar curând a survenit despărțirea. Pe grupurile Mireasa au circulat zvonuri că Alexandra a fost victima violenței domestice, însă ea a negat.

La ceva timp, norocul i-a surâs. L-a întâlnit pe Andrei, logodnicul său. Cei doi sunt împreună din ianuarie 2023 și s-au logodit la Paris, în decembrie 2023.

Alexandra este acum blondă și pare extrem de fericită alături de logodnicul său, Andrei.

Cine este Alexandra, fosta concurentă de la Mireasa sezon 5

Alexandra Maria Ghioca are 24 de ani și când s-a înscris la Mireasa spunea că își dorește să-și găsească jumătatea.

”Am avut o singură relație în care m-am implicat foarte mult, dar el nu era pe aceeași lungime de undă cu mine. Lucrând și de acasă nu am avut posibilitatea să interactionez cu altcineva și am considerat o modalitate bună. Mi-a plăcut foarte mult de Alex din ultimul sezon”, spunea tânăra la intrarea ei în casa Mireasa.

Părinții Alexandrei au plecat din țară când ea avea 4 ani, în Italia, și a rămas cu bunicii până la varsta de 9 ani.

”După pierderea bunicului, am plecat cu toții în italia. Am făcut școala acolo, în total am stat 13 ani. A fost o experiență care m-a ajutat, mai ales cu studiile, să mă deschid mai mult.”

Alexandra căuta un bărbat amuzant, romantic, sociabil, care să iubească să călătorească și care să-i inspire încredere. E important să fie înalt: ”Am o atracție spre ochii verzi, nici prea făcut, nici prea slăbuț.”