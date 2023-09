Mireasa sezonul 8, 27 septembrie 2023. Simona Gherghe, veste importantă pentru concurenți și telespectatori. Ce anunț a făcut

Așa cum a promis încă de la începutul emisiei live de Mireasa de pe 27 septembrie 2023, Simona Gherghe a avut un anunț important pentru concurenți, dar și pentru telespectatori. Prezentatoarea a anunțat când intră în competiție Ioana, fata cea nouă.

Pe finalul emisiei de azi de Mireasa, Simona Gherghe a dat vestea mult așteptată de telespectatori. Prezentatoarea emisiunii a anunțat că Ioana va veni pe 28 septembrie 2023 în casa Mireasa.

„Dragilor, mâine vine Ioana. Într-o frumoasă zi de joi Ioana va intra în casa Mireasa și va fi primită unde este loc. În prima noapte va dormi în casa băieților”, a anunțat Simona Gherghe, care a ținut să-i roage pe băieți să fie gazde bune, chiar dacă unii tineri sunt într-un cuplu.

Simona Gherghe, anunț pentru concurenții Mireasa. Când va intra în competiție Ioana, noua concurentă

„Trebuie să fiți gazde bune. Așadar, Ioana va veni în casa Mireasa. Joi o să fie Ioana printre concurenții din casa Mireasa”, a mai spus Simona Gherghe.

Venirea noii concurente nu este o surpriză, pentru că primele imagini cu Ioana au fost difuzate în gala de vinerea trecută.

Ioana este Zodia Taur, are 25 de ani, locuiește din Anglia, are 1,60 m. înălțime, are un tatuaj și este pasionată de tenisul de masă.

„Mă numesc Ioana, locuiesc în Bristol. Geamantanul meu este gata. Urmează să merg la aeroport și ne vedem în România”, le-a transmis fata concurenților sezonului 8 Mireasa

Bărbatul ideal pentru Ioana este: „inteligent, sociabil, sportiv, îi place adrenalina, este credincios și comunicativ”.

Mai multe detalii despre ea, fanii Mireasa vor afla după ce fata va intra în competiție.

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va întâmpina o nouă serie de concurenţi care pornesc în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi au fost realizate într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi au fost difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

În AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.