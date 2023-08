Mireasa sezonul 8, 31 august 2023. ”Îmi venea să vomit” Cosmina, afectată de cuvintele lui Robert. Cum explică el expresia

După blind date-ul de marți, Cosmina a fost afectată de concluziile trase de Robert. Fata a plâns ore în șir, consolată fiind de Ana. Doamna Anina consideră că ea deține mare parte din vină.

”Mi-a picat prost întâlnirea. Tatăl e musulman, ea are salon cu mama, îmi venea să vomit”, spunea Robert după blind date-ul cu tânăra Cosmina.

Fata a fost deranjată de cele spuse și a plâns. ”Suntem copii, e normal să reacționăm așa. (...) El a zis că-i vine să vomite că am eu salon cu mama și că tata e musulman, că el a mai avut experiențe”, a punctat ea, în timp ce discuta cu Ana.

Cosmina a explicat că are probleme cu încrederea în sine, iar genul acesta de cuvinte o descurajează.

Concurenta a a mai zis că atunci când a spus că-și dorește un bărbat matur, nu se referea la stabilitate financiară, ci la cineva care să o înțeleagă.

După ce i-a explicat Anei, concurenta a plâns. ”Mereu am asimilat un bărbat cu un refugiu. I-am oferit o iubire din aia care nu se mai termina. M-am ținut cu ghearele de el, chiar dacă el nu mai voia... Sunt și agitată, dar și sensibilă. Am trecut prin niște experiențe mai așa și na, în timp toate te afectează”, a mai adăugat Cosmina.

Câteva ore mai târziu, lacrimile continuau să curgă pe obrajii fetei.

”Eu am venit aici foarte nefericită, referitor la ce s-a întâmplat în trecut. Acum tot ce se întâmplă, toate presiunile, vorbele, parcă le... nu știu cum să le explic. Le asimilez cu ce am trăit și mai rău îmi fac. Am venit așa nefericită, chiar am zis când am plecat de acasă, că vreau să fiu fericită, să se schimbe ceva în viața mea, să simt că trăiesc frumos”, a mai adăugat Cosmina.

”Deci, numai să rectific un pic, reacția mea cu vomit a fost stric pentru întrebarea finală, nu pentru că tatăl e musulman sau că are un beauty salon. Tăierea de cadre a făcut-o să sune urât.”, a încercat Robert să se justifice.

Doamna Anina i-a luat apărarea și a avut un schimb de replici. Iată cum a decurs discuția din emisia live în materialul video de mai sus.

