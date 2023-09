Mireasa sezonul 8, 4 septembrie 2023. Cine este Andreea și ce poveste de viață are

Andreea de la Mireasa sezonul 8 și-a făcut cunoscută povestea de viață. Iată ce a dezvăluit despre trecutul său.

În ediția din 4 septembrie 2023, concurenții au cunoscut-o mai bine pe Andreea. Fata a vorbit despre trecutul său amoros.

Cine este Andreea de la Mireasa sezonul 8 și ce poveste de viață are

Andreea are 28 de ani și este din Pitești. Spune că e Capricorn și că se supără repede. Mai are un frate și părinții au o mică afacere. Cu fratele are o relație foarte bună.

”Sunt un om serios, de cuvânt, muncitor”, a afirmat Andreea. Nu se consideră o persoană posesivă și nu e geloasă, dacă nu are motive. În timpul liber, merge la sală, plimbări.

Andreea a afirmat că a avut o relație cu un băiat mai mic cu 3 ani. Visează să întâlnească la Mireasa un tânăr cu care să aibă familia mult dorită. Vrea gemeni sau tripleți. Și sunt șanse căci mama ei a avut frați gemeni.

”Nu în mod special (n.r. nu se grăbește), dar am avut acea sclipire de la început”, a afirmat Andreea. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

