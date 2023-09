Mireasa sezonul 8, 4 septembrie 2023. Daria și Cătălin se cunosc, a dezvăluit ea. Fata susține că a jignit-o pe internet

Daria susține că a fost jignită de Cătălin în mediul online. El neagă că ar fi făcut asta, deși era contul său. Cum explică.

Daria și Cătălin s-au tachinat în pauza de publicitate. Ea susține că tânârul a jignit-o în mediul online.

Daria și Cătălin se cunosc, a dezvăluit ea. Fata susține că el a jignit-o pe internet

După ce s-au cunoscut, Daria și Cătălin au discutat în prima pauză de publicitate. ”Ești cântăreață?”, a întrebat-o Cătălin.

”Hai să nu mai punem atâtea întrebări la care știi răspunsurile”, i-a zis tânăra. Mai târziu, ea le spunea mamelor că se cunosc de pe Instagram. Susține că el a înjurat-o și că o urmărește pe rețeaua socială.

”Mă știe, mă cunoaște 100%. M-a întrebat de ce mă prostituez. Dacă nu recunoaște, am dovadă. Am screenshoot cu el, l-am postat, a râs toată lumea de el”, a explicat ea.

La testimonial, Daria a povestit că a făcut o sesiune de întrebări pe Instagram și el i-a adresat o întrebare jignitoare. Din screenshot-ul arătat de ea se observă faptul că i-a răspuns și a pus poza cu el.

„Poți să nu te mai prostituezi?”, era întrebarea primită de fată. Daria neagă că ar fi făcut vreodată acest lucru.

”Până la urmă v-ați gândit că contul meu a fost spart? M-au întrebat băieții. Contul meu a fost spart. A fost spart de multe ori, am mulți dușmani. Am prieteni care sunt invidioși. Oricum, îmi cer scuze. (...) Bănuiesc că i-am scris. La ultima interacțiune, am întrebat de ce nu răspunde”, a zis Cătălin în emisia live din 4 septembrie 2023.

El a spus că are mai multe conturi de socializare pentru că ar fi uitat parolele. Totuși, Cătălin recunoaște că i-a scris Dariei. ”Buna, servus, forme de a vorbi cu o fată”, a adăugat el.

Băiatul a insistat că i-au fost conturile sparte și că nu își poate asuma responsabilitatea pentru ce au făcut hackerii. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

