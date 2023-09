Mireasa sezonul 8. Doamna Anina spune că se ”simte ușurată” după ce Bia și Robert au declarat că sunt în cunoaștere

Bia și Robert au decis să-și dea o nouă șansă. Cei doi s-au declarat în cunoaștere, spre surprinderea tuturor. Doamna Anina spune că nu are nimic împotrivă cu posibila pereche.

Robert, Bia și doamna Anina au discutat despre decizia tinerilor de a se declara într-o cunoaștere. Iată ce au spus și de ce Bia are dubii în privința concurentului de la Mireasa sezonul 8:

Citește și: Mireasa sezonul 8, 25 septembrie 2023. Andreea și Bogdan s-au sărutat. Cei doi formează un cuplu

Bia și Robert au explicat cum au reușit să depășească momentele tensionate de săptămâna trecută

În platoul Mireasa Capriciile Iubirii, Bia și Robert au discutat despre momentul în care au decis să-și dea o nouă șansă. Deși în urmă cu câteva zile, doamna Anina tuna și fulgera la adresa fetei, acum pare încântată de apropierea celor doi.

”Eu consider că în toată cacealmaua care s-a întâmplat trebuia doar timp de gândire și consider că petrecerea a fost punctul perfect ca să stau să mai discut, să știu 100% că asta vreau să fac. Asta am simțit, asta am făcut. Dacă nu s-ar fi întâmplat ce a fost săptămâna trecută, poate aș fi făcut-o mai repede. (...) Eu știam că suntem de mult într-o cunoaștere, dar voiam să o fac oficial, să îi arăt că vreau să fac pasul ăsta.”, a afirmat Robert.

”Nu consider că sucul îl influențează să facă anumite lucruri, doar că atunci clar că este mai deschis către mine, să vorbească anumite lucruri. Însă în continuare, așa cum am zis în discuția cu Andreea, am câteva semne de întrebare, dar pe care urmează să le discut cu Robert și să le clarificăm.”, a punctat și Bia.

”Eu le înțeleg jocul. Ok, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, este gata, m-am liniștit și accept. (...) Doamne ajută, eu nu am absolut nicio problemă.”, a ținut să spună și doamna Anina, care a afirmat că se simte ușurată.

Aceasta a spus că nu crede cuvintele folosite la adresa Biei, când a jignit-o. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Citește și: Mireasa sezonul 8, 25 septembrie 2023. Alina, în lacrimi după ce a auzit jignirile aduse de Andrei și Liviu

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va întâmpina o nouă serie de concurenţi care pornesc în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi se vor realiza într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi vor fi difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.