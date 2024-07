După despărțirea de Valentin, Elena a intrat live. A refuzat să discute despre despărțirea lor, însă a spus de mai multe ori care este relația cu mama sa, după mărturisirile grele pe care le-a făcut în emisiune.

În sezonul 9 Mireasa, Elena a intrat cu câteva săptămâni înainte de Marea Finală. La începutul cunoașterii cu Valentin, a făcut mai mult declarații despre familia sa.

Elena povestea că mama sa nu a fost foarte apropiată, dând de înțeles că acesta este motivul pentru care are accese de furie. Ulterior, tânăra a regretat cele spuse, temându-se că relația cu familia va fi afectată.

Mireasa sezonul 9. Ce a dezvăluit Elena despre familia ei. Cum se înțelege cu mama după mărturisirile grele

Într-un live pe Instagram, Elena era întrebată despre Valentin. A refuzat să dea un răspuns, iar ulterior a dat asigurări că viața sa este în ordine, iar relația cu familia este mai bună decât oricând.

”De ce te-ai făcut preș în fața lui Valentin?”, a întrebat cineva. ”Pentru că a zis că nu vrea covor, să mă fac preș”, s-a amuzat Elena.

”Să știi că regret că am povestit despre viața mea. Poveștile au venit pentru că niciodată în mintea mea nu m-am gândit că se poate ajunge la așa ceva. Atunci când m-am deschis și am vorbit prea mult strict pentru faptul că eu încercam să mă cunosc cu Valentin, să mă cunosc și pe mine și să înțeleg de unde am toți nervi, izbucnirile și faptul că mă aprind prea repede. Să conștientizez și să lucrez acolo, nu să înjosesc, să mă victimizez, nu am vrut lucrul ăsta.

Tocmai de aia, pentru mine a fost un șoc atunci și am stat, mă gândeam noaptea, că nu puteam să fac nimic, să o sun pe mama, să le zic că nu asta e ideea. Oricum, acum suntem foarte bine. Când am primit atunci prima scrisoare de la mama, am simțit că ne-am conectat mai mult ca niciodată. Până atunci nu pot spune că aveam o comunicare sau o conexiune prea mare”, a povestit Elena.

