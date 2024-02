Mireasa sezonul 9, 1 februarie 2024. Cristian spune că a făcut videochat. Ce părere are mama lui, doamna Daniela, despre asta

Valentina a fost invitată în casa băieților, la cină. A primit multe întrebări despre locul său de muncă, unele chiar îndrăznețe.

Băieții se temeau că nu vor primi toată atenția Valentinei sau că e posibil să se îndrăgostească de bărbații cu care comunică la job, însă ea i-a asigurat că nu se pune problema de așa ceva. Din contră, e acolo să-i facă pe ei să se îndrăgostească și să câștige mulți bani.

Citește și: Mireasa sezonul 9, 1 februarie 2024. Cine e Laura și ce poveste de viață are. Ce fel de partener își dorește

Cristian Marinescu a făcut o mărturisire suprinzătoare despre trecutul lui: a făcut videochat

Cristian a mers mai departe și a întrebat-o dacă ar face un film cu el. Fata a răspuns că ar fi de acord dacă ar fi în afara casei Mireasa, deci nu în căutarea unui soț, și doar dacă nu ar avea obligații fața de niciun alt bărbat.

În emisia live, Cristian a subliniat că nu era vorba despre vreo propunere indecentă. În acest context, a făcut și câteva mărturisiri despre trecutul lui. Fiul doamnei Daniela a afirmat că există poze compromițătoare cu el în mediul online, însă nu și clipuri indecente. El a recunoscut că a făcut videochat pentru scurt timp.

”Am întrebat-o: ”Valentina, ai face un clip cu mine?”. Asta am întrebat, de asta am fost interesat.”, a spus Cristian Marinescu.

Întrebat dacă a făcut conținut pentru adulți, el a zis: ”Conținut pentru adulți?? Nu. Videochat e o chestie de acum 3 ani de zile, au apărut niște poze, mi le-am asumat, am zis că eu sunt, dar să apară altfel de lucruri nu au apărut și nu au cum să apară. A fost o încercare, am vrut să văd și eu ca orice băiat, orice tânăr, cum este. Am făcut, îmi asum”.

Doamna Daniela a spus ce părere are despre faptul că fiul ei a făcut videochat în trecut.

”Am aflat și eu din mediul online. Dacă e vorba de imagine, de familie, nu se poate să nu fii afectat, ținând cont că oamenii au prejudecăți și depinde la ce te raportezi. Dacă mă raportez la mentalitatea noastră în general și dacă este să mă gândesc la părinți, da, într-adevăr, nu îți dorești să afli așa ceva despre copilul tău”, a afirmat doamna Daniela.

Citește și: Mireasa sezonul 9. De ziua sa, Maria a reușit cu greu să-și potolească lacrimile. Ce s-a întâmplat

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi vor păşi astăzi în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.