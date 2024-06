Mireasa sezonul 9, 21 iunie 2024. Doamna Daniela a izbucnit în lacrimi în direct, în platoul emisiunii. Ce a spus despre Antonia

Doamna Daniela a izbucnit în lacrimi la Mireasa, sezonul 9, ediția din 21 iunie 2024. Mama lui Cristian s-a simțit descurajată de situația dintre ea și Antonia.

Doamna Daniela nu a mai reușit să-și abțină sentimentele și a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre fiul ei, Cristian, în platoul emisiunii, în direct.

Motivul pentru care Doamna Daniela a izbucnit în lacrimi la Mireasa, sezonul 9, ediția din 21 iunie 2024. Ce s-a întâmplat

Iată ce a ținut să îi transmită doamna Daniela lui Cristian, fiul ei:

„Dacă ați fi greușit cu ceva aș fi cerut permisiunea să vă întrerupt. Eu răspund că eu nu am nicio reținere față de el, îi respect sentimentele și stările. Perioada de îndrăgosteală e cea mai frumoasă. E poate prima oară când are aceste sentimente nobile. Ce mi-aș dori eu e ca el să realizeze că menirea unei mame e să deschidă ochii copilului ei. Să deschidă ochii, eu nu am impus decât o anumit comportament pe care ue îl am față de Antonia, doar pentru a lăsa lucrurile așa.

Răbdarea o ajută și pe ea, așa cum s-a exprimat e acest cumul de factori, să realizeze lucruri. Conștientizează și nu răbufnește. Binele acesta e relativ, după cum se constată. Eu declar că îi vreau binele și ce fac eu e petrnu el și viața lui. Nu pot să nu mă bucur că este cum spunea el, că e protagonist în această emisiune. Dar ceea ce vreau eu să înțeleagă e că o fac din dorința de a-l vedea fericit și împlinit”, spune Doamna Daniela.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi au pășit la începutul sezonului în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.