Mireasa sezonul 9, 21 mai 2024. Antonia, la capătul puterilor în relația cu Cristian. "Mai bine luăm distanță". Ce decizie au luat

Antonia și Cristian au primit ieri de la Simona o temă de gândire referitoare la presiunea pe care ei o resimt în relația lor.

Cristian și Antonia aveau de discutat ce pot schimba pentru a nu mai pune presiune unul pe altul, ca relația lor să funcționeze normal.

“Dacă dau de un om care nu poate să renunțe la niște obiceiuri și ne fac amândurora rău, atunci eu pun punct”, i-a zis Cristian Antoniei sâmbătă la petrecere.

Ce decizie au luat Antonia și Cristian

Antonia l-a întrebat dacă are un resentiment față de ea, dar el a negat.

“Mi se pare că avem nevoie amândoi să stăm să ne gândim. (…) Eu nu consider că am făcut o greșeală în proporții gigantice. (…) Reacția ta a fost alegerea ta”, i-a spus Antonia lui Cristian ieri după emisie.

Antonia i-a mai zis că atunci când apare o problemă în cuplu, normal ar fi ca ei să resolve problema, nu să vrea să se despartă de ea.

“Eu nu o să fiu niciodată una dintre victimele tale. Eu nu am avut nicio așteptare când am intrat în relația asta. (…) Eu simt deja că parcă e prea mult, mă simt așa sub lupă”, a mai adăugat Antonia.

“Poate pun eu prea multă presiune”, a mai zis Cristian.

Cristian i-a zis Antoniei că are o singură rugăminte și anume că își dorește liniște și atât. Antonia a zis că și-ar fi dorit ca și mama ei să fie în casa Mireasa și să facă schimb de roluri cu Cristian, să nu fie mama lui alături.

Antonia a evidențiat că ei nu îi place să ofere mai mult decât primește, iar Cristian a zis că el mereu îi oferă ei totul. Tot Cristian a sfâtuit-o să nu mai vorbească atât de mult și să nu mai gândească atât de mult situațiile.

Antonia a mai zis că simte că își trăiește relația cu Cristian în văzul a sute de oameni care își dau cu părerea despre relația lor. Cristian a încercart să o liniștească. Antonia a continuat spunând că dacă ei doi ar fi avut această relație afară, le-ar fi mers foarte bine.

În direct, Antonia a spus că are nevoie de mama ei și abia așteaptă să îi trimită o scrisoare.