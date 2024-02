Mireasa sezonul 9, 29 februarie 2024. O place Khaled pe Laura?! Ce gesturi par să-l dea de gol pe noul concurent

La task-ul cătușelor, Khaled a fost legat de Delia. Cu toate acestea, pentru o ieșire a ales-o pe Laura.

Această decizie i-a intrigat pe concurenții din casa Miresa după ce a ales o fată din cuplu pentru un date.

O place Khaled pe Laura? Ce gesturi alimentează această speculație

Khaled a vrut să iasă cu Laura, dar spune că nu a înțeles regulile. El a explicat că avea impresia că o ajută să primească un premiu, în caz că nu duce la final proba.

Totuși, alegerea a ridicat semne de întrebare, indiferent de motivele din spatele ei. Mai ales că băiatul refuză să spună pe cine place și nu o dată a spus că el vrea să cunoască toate fetele, inclusiv pe cele din cuplu.

„Eu când am fost acolo, am înțeles pentr cine să lupt în aceste 12 ore. Că eu nu am pentru cine să lupt. Întâmplător am ales-o pe Laura”, a spus Khaled.

În emisia live din 29 februarie, Nu a vrut să răspundă dacă fetița lui o place pe Laura. La intrarea în casa Mireasa, Khaled a specificat că e interesat de cineva, dar că fetița lui place pe altă fată. A mai spus că e vorba despre o fată blondă.

Cristian nu crede în explicația lui Khaled, care spune că a numărat până la 21 și astfel a ajuns la numele Laurei.

”Eu cu Laura nu am nicio treabă cât e cu tine în cuplu. Dacă se despart, e treaba mea”, a mai spus Khaled.

Cu o zi în urmă, Khaled a numit-o pe Laura ”cireașa de pe tort”. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

