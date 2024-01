Mireasa sezonul 9, 31 ianuarie 2024. Cristina, geloasă pentru că Alexandru a acordat atenție altei fete. Cum a reacționat el

Cristina a fost geloasă pentru că Alexandru a acordat atenție altei fete. Aceasta susține că băiatul o place pe Maria, iar concurenta consideră că așa e.

Cristina, geloasă pentru că Alexandru a acordat atenție altei fete. Cum a reacționat el

Cristina a avut o discuție cu Maria, după ce a observat că fata i-a acordat atenție lui Alexandru și invers. Ea a vrut să știe dacă Maria consideră că băiatul o place și a fost dezamăgită de răspunsul afirmativ.

Se pare, totuși, că Alexandru e hotărât pe cine vrea să cunoască. El spune că toată atenția sa e îndreptată spre Cristina.

”Eu nu cred în coincidențe, dar discuția pe care a avut-o Cristina cu fetele am avut-o și eu cu băieții. Am pus punctul pe i, că ea rămâne focusul meu principal. Cu ea am rezonat cel mai bine. Focusul e Cristina, nu-mi place să am două opțiuni”, a zis Alexandru.

Cristina a punctat că s-a mai liniștit. ”Am avut un schimb de priviri cu Maria și de vorbe, dar atracția principală e Cristina”, a mai explicat Alexandru.

