Alexandru și-a deschis sufletul în emisiune și a vorbit despre cum a fost perioada petrecută fără Cristina și a făcut declarații surprinzătoare.

Alexandru s-a întors de curând în casa Mireasa. Tânărul și-a cerut iubita în căsătorie. Ba mai mult, el și Cristina au sărbătorit ieri patru luni de relație.

Alex și Ștefan au stat de vorbă despre perioada dificilă în care a stat departe de Cristina.

Citește și: Mireasa, sezon 7. Zain, apariție surpriză alături de iubita lui, la petrecerea lui Antonio. Cum a arătat Iulia

Mireasa sezonul 9, 6 iunie 2024. Cât de greu i-a fost lui Alexandru să stea departe de Cristina. Ce a mărturisit tânărul

„Noi suntem aproape familie”, îi spune Alexandru lui Ștefan. „Nu se compară cu nimic din ce-am crezut eu că e fericire.”

„E împlinire”, spune Ștefan.

„Până acum știi când mă simțeam realizat? Când mergeam într-o vacanță mișto, când făceam bani, când îmi luam chestii, dar le făceam singur și mă simțeam... eu credeam că aia e realizare, dar nu e, frate. Realizarea e când ești cu ea și când faceți voi chestiile și le faceți voi împreună! Aici e frumusețea adevărată”, continuă Alexandru.

„Eu știam că sunt o fire sensibilă, doar că erau îngropată foarte adânc”, mai adaugă el.

„Important e să fii dedicat 100%”, este de părere Ștefan.

„Trei săptămâni s-o văd, fără s-o ating, s-o văd fără să-i vorbesc... E groaznic. Sper să nu treacă nimeni prin chestia asta”, spune Alexandru. „M-a întărit foarte mult ca persoană. Plus că și pe noi ne-a sudat.”

Citește și: Mireasa sezonul 9, 5 iunie 2024. Cristina și Alexandru au aniversat patru luni de relație într-un cadru deosebit:„Datorită ție...”

Alexandru îi povestește lui Ștefan programul pe care l-a avut în fiecare zi timp de trei săptămâni cât a fost departe de Cristina.

„Nu-i pot explica de ce am făcut asta că nu mă ajuta cu nimic. Aveam eu un confort”, mai spune el.

„Poți s-o încadrezi la obsesie”, susține Ștefan.

„Nu obsesie e cuvântul, e susținere”, răspunde Alexandru. „Tu ai rezista fără Maria?”

„Nu reziști, dar vrei, nu vrei, trebuie să fii puternic, nu?” răspunde Ștefan. „N-aș claca, dar nici bine nu mi-ar fi.”

„Eram debusolat”, mai spune Alexandru despre momentul când a ajuns acasă și s-a văzut fără Cristina.

„Sunt foarte norocoasă că am asemenea om lângă mine”, susține Cristina, după ce urmărește materialul cu Alexandru și Ștefan.

Citește și: Mireasa, sezon 8. Luiza, răsfățată de iubitul ei. Cum a surprins-o tânărul, la împlinirea primei luni de relație

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi au pășit la începutul sezonului în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, la Antena 1.

„Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14:00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.